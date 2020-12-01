Son dakika haberi: Oyuncu Nilüfer Aydan’dan komik savunma! Hakaret 'tweet'lerini parktaki çocuklar atmış...

Türk sinemasının usta oyuncularından, Nilüfer Aydan hakkında bazı devlet büyüklerine hakaret ettiği gerekçesiyle 4 yıl 8 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

Aydan'ın paylaşımlarında yer alan bazı ifadelerin 'FETÖ propagandası' olduğu iddia edilmişti.

'PARKTAKİ GENÇLER YAZMIŞTIR' DEMİŞTİ



Nilüfer Aydan, soruşturma kapsamında verdiği ifadede sosyal medya hesabının kendisine ait olduğunu ancak FETÖ/PDY övgüleri içeren bir paylaşımının olmadığını iddia etti. 80 yaşında olmasından kaynaklı teknolojiyi yeterince bilmediğinden bazen parkta otururken herhangi bir şey yazdıracağı zaman orada bulunan gençlere paylaşımlarını yazdırdığını belirten Aydan, "Suça konu paylaşımları kendi cep telefonundan parkta oturan gençler tarafından yazılmış olabilir" demişti.