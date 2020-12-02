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Serenay bombayı patlattı! " ' ' oluyor!

Güzel oyuncu ’nın hayranlarına müjde. Sarıkaya, yeni projesiyle bombayı patlattı. ‘ Sarıkaya’nın oynayacağı ‘’ filmi için hazırlıklar büyük bir titizlikle yürütülüyor. ‘’ lakaplı sanatçının hayatının anlatılacağı filmin ekibinde, merhumenin neredeyse tüm ailesi görev alıyor. Başrolünde Serenay Sarıkaya'nın yer aldığı 'Bergen' filmiyle ilgili detaylar belli oldu. Sarıkaya da titizlikle hazırlanan proje için aile fertleriyle bir araya gelerek Bergen'i bir de onlardan dinleyecek.

Giriş Tarihi: 2.12.2020 11:24 Son Güncelleme: 2.12.2020 11:30 ABONE OL
Serenay bombayı patlattı! Serenay Sarıkaya 'Acıların kadını Bergen' oluyor!

Serenay Sarıkaya'nın oynayacağı 'Bergen' filmi için hazırlıklar büyük bir titizlikle yürütülüyor.

'Acıların kadını' lakaplı sanatçının hayatının anlatılacağı filmin ekibinde, merhumenin neredeyse tüm ailesi görev alıyor.

Başrolünde Serenay Sarıkaya'nın yer aldığı 'Bergen' filmiyle ilgili detaylar belli oldu. Asıl ismiyle Belgin Sarılmışer'in ailesi, senaryo ekibinde...

Tüm aile fertlerinden izin alınarak çekimlerine başlanacak filmin senaryo ekibinde de Bergen'in aile üyeleri yer alıyor.

Danışman kadrosunda sosyologların, müzikologların, yazarların, psikologların bulunduğu projenin çekimleri 2021 baharında başlayacak.

Serenay bombayı patlattı! Serenay Sarıkaya 'Acıların kadını Bergen' oluyor!

Takvim'in haberine göre; Sarıkaya da titizlikle hazırlanan proje için aile fertleriyle bir araya gelerek Bergen'i bir de onlardan dinleyecek.

HAYAT DOLU BİR KADINDI

Filmde, eski kocası Halis Serbest tarafından cinayete kurban giden Bergen'in acı dolu hikayesi değil yaşam dolu karakteri ön planda tutulacak.

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Serenay bombayı patlattı! "Serenay Sarıkaya 'Acıların kadını Bergen' oluyor!
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