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yine karizmasını konuşturdu! 'a benzetildi!

Yakışıklı oyuncu yine çok karizmatik. ’nın Köyceğiz ilçesinde eşi ile tatil yapan Kıvanç Tatlıtuğ, yeni tarzıyla çekildiği fotoğrafları sosyal medyadan paylaştı. Kendine has tarzıyla adından sıkça söz ettiren ve giydiği parçalar bir anda çok popüler olan Kıvanç Tatlıtuğ bu kez hayranlarının karşısına karakteri gibi çıktı. Ünlü oyuncunun son paylaşımındaki tarzı sevenleri tarafından Indiana Jones'a benzetildi. İşte sevilen oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un beğeni yağan pozları...

Giriş Tarihi: 5.12.2020 09:42 Son Güncelleme: 5.12.2020 09:59 ABONE OL
Kıvanç Tatlıtuğ yine karizmasını konuşturdu! Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni tarzı Indiana Jones'a benzetildi!

Kıvanç Tatlıtuğ Instagram'da paylaştığı fotoğraf ile sosyal medyada gündem olmayı başardı. Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde eşi Başak Dizer ile tatil yapan Tatlıtuğ, yeni tarzıyla çekildiği fotoğrafları sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.

Yine birbirinden ilginç yorumların yapıldığı paylaşımda en dikkat çekenlerden birisi de "Indiana Jones" benzetmesi oldu.

Harrison Ford tarafından canlandırılan Indiana Jones, şapkası, deri ceketi ve kırbacı ile ön plana çıkıyor.

"KARİZMANIN VERGİSİNİ VER, BİZ DE NASİPLENELİM"

Yakışıklı oyuncunun paylaşımına kısa süre içerisinde binlerce beğeni ve yorum yapılırken hayranlarının yazdıkları yorumlar gözlerden kaçmadı.

"Kıvanç Bey, gün geçtikçe daha da yakışıklı oluyorsunuz" ve "Karizmanın vergisini ver, biz de nasiplenelim" şeklinde yapılan yorumların yanı sıra bazıları ise Tatlıtuğ'u İngiliz futbolcu David Bekcham'a benzetti.

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Kıvanç Tatlıtuğ yine karizmasını konuşturdu! Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni tarzı Indiana Jones'a benzetildi!
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