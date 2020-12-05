Metrobüs durağında akbil ve maske kavgası

Oyuncu Selahattin Taşdöğen geçtiğimiz günlerde İstanbul Mecidiyeköy'de metrobüse binmek için durağa geldiği sırada yanında asistanı ve 8 yaşındaki kızı da vardı. Elindeki bagajla turnikesi olmayan yerden geçerek durağa girmek isteyen oyuncuyu, güvenlik görevlileri durdurdu. Görevliler, Taşdöğen'e akbil basması gerektiğini söyleyince, Taşdöğen akbil bastığını bagajı olduğu için ücretsiz yerden geçtiğini söyledi. Konuşma sırasında maskesini indiren ünlü oyuncuyu güvenlik görevlisi uyardığında ise taraflar arasında sözlü tartışma başladı. Ardından iddiaya göre Taşdöğen ve asistanı Alaattin Dumanoğlu ile güvenlikler arasında arbede yaşandı. Dumanoğlu'nun yere düşen telefonu ve gözlüğü kırıldı. Olay yerine polis ekipleri geldi. Taraflar polis merkezine götürüldü.

'EŞKIYA MISINIZ SİZ?'



Güvenlik görevlisi Mehmet Yetkin, akbilsiz geçiş yaptığı için tarafları uyardıklarını fakat Taşdöğen'in maskesini indirdiğini, bunun için uyardıklarında ise, "Sen benim kim olduğumu biliyor musun? Ben halkın sanatçısıyım. Seni işinden ederim. Eşkıya mısınız siz, kabadayı mısınız?" yanıtıyla tehdit edildiklerini ileri sürdü ve Alaattin Dumanoğlu'nun saldırısına maruz kaldıklarını anlattı.

SORUŞTURMA TAKİPSİZLİKLE SONUÇLANDI



Selahattin Taşdöğen'in asistanı Alaattin Dumanoğlu güvenlik görevlilerin saygısızca konuştuğunu için tartışma çıktığını, sonrasında yaşanan darp nedeniyle cep telefonunun ve gözlüğünün kırıldığını iddia etti. Taşdöğen ise kızıyla birlikte metrobüse binmek istediğini, bagajlı yerden geçiş yaptığını, geri dönüp akbilini bastığı sırada güvenliklerin kendisini durdurduğunu ve aralarında tartışma çıktığını anlattı. Kızının olaydan etkilenmemesi için kenarda polisi beklediğini kaydeden ünlü oyuncu, "Güvenlik görevlilerine darp veya tehditte bulunmadık. Onların bize karşı yaptığı saygısızlık sonucu sadece tartışma yaşandı. Bir de asistanımı iteleyerek darp etmeye başladılar" dedi. Savcılık, yürütülen soruşturmada, darp raporu olmayan tarafların şikayetlerini takipsizlikle sonuçlandırdı.