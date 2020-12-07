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’nın yeni adresi belli oldu! Serenay huzuru ’nda buldu!

’la ilişkisi bitirdikten sonra soluğu ’nda alan , buradan sahibi olmak için 1.5 dönümlük satın aldı. Sarıkaya, ileride Kaz Dağları’na yerleşmek için ilk adımı attı. Alpler’den sonra oksijen oranı en yüksek bölge olan Kaz Dağları’nda her fırsatta tatil yapan Serenay Sarıkaya, şimdi burada ev sahibi olmak için kolları sıvadı. Gönlüne göre bir arsa bulan Serenay Sarıkaya, şimdilerde hayalindeki evin projesini çizdirmekle uğraşıyormuş. Her detayla bizzat ilgilenen güzel oyuncu, önümüzdeki yazı kendi evinde geçirmek istiyormuş.

Giriş Tarihi: 7.12.2020 08:18 Son Güncelleme: 7.12.2020 09:08 ABONE OL
Serenay Sarıkaya’nın yeni adresi belli oldu! Serenay huzuru Kaz Dağları’nda buldu!

Cem Yılmaz'la ayrıldıktan sonra soluğu Kaz Dağları'nda alan Serenay Sarıkaya, buradan ev sahibi olmak için 1.5 dönümlük arsa satın aldı.

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, ileride Kaz Dağları'na yerleşmek için ilk adımı attı ve Ayvacık'ın bir köyünden 1.5 dönümlük arsa satın aldı.

Hürriyet'in haberine göre; Alpler'den sonra oksijen oranı en yüksek bölge olan Kaz Dağları'nda her fırsatta tatil yapan Sarıkaya, şimdi burada ev sahibi olmak için kolları sıvadı.

İlk olarak rahmetli Tuncel Kurtiz'in yerleştiği Ayvacık, sonrasında birçok ünlü oyuncuyu buraya çekti. Serenay Sarıkaya'nın da menajeri olan Ayşe Barım'ın da buradan ev sahibi olmasıyla bölge, Halit Ergenç gibi birçok oyuncunun uğrak noktası oldu.

Serenay Sarıkaya, Cem Yılmaz'dan ayrıldıktan sonra annesiyle birlikte soluğu Kaz Dağları'nda aldı.

Gönlüne göre bir arsa bulan Sarıkaya, şimdilerde hayalindeki evin projesini çizdirmekle uğraşıyormuş.

Her detayla bizzat ilgilenen güzel oyuncu, önümüzdeki yazı kendi evinde geçirmek istiyormuş.

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Serenay Sarıkaya’nın yeni adresi belli oldu! Serenay huzuru Kaz Dağları’nda buldu!
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