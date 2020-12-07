Serenay Sarıkaya’nın yeni adresi belli oldu! Serenay huzuru Kaz Dağları’nda buldu!

İlk olarak rahmetli Tuncel Kurtiz'in yerleştiği Ayvacık, sonrasında birçok ünlü oyuncuyu buraya çekti. Serenay Sarıkaya'nın da menajeri olan Ayşe Barım'ın da buradan ev sahibi olmasıyla bölge, Halit Ergenç gibi birçok oyuncunun uğrak noktası oldu.