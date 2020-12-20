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ile eşi ’den güzel haber! Bebek müjdesi…

, 2018 yılında ile nikah masasına oturmuştu. İkinci bebeğini kucağına almaya hazırlanan ’in ardından üç adam grubunun üyesi İbrahim Büyükak’tan da çocuk haberi geldi. Terapist Nurdan Beşen’le yaşamını birleştiren ünlü komedyen yakın çevresine bebek beklediklerini duyurdu. Babalık heyecanı yaşayan İbrahim Büyükak hafta içi paylaştığı fotoğrafla koronavirüsü atlattığını duyurmuştu.

Giriş Tarihi: 20.12.2020 16:25 Son Güncelleme: 20.12.2020 16:42 ABONE OL
İbrahim Büyükak ile eşi Nurdan Beşen’den güzel haber! Bebek müjdesi…

Eser Yenenler'in "Tavsiye ederiz; bol bol üreyin. Malum evde yapacak bir şey olmayınca böyle oluyor. Çevremde bebek bekleyen çok insan var" sözlerinin ardından Nurdan Beşen'le evlenen İbrahim Büyükak'tan güzel haber geldi.

İkinci bebeğini kucağına almaya hazırlanan Eser Yenenler'in ardından üç adam grubunun üyesi İbrahim Büyükak'tan da çocuk haberi geldi.

Magazin Hattı'nın haberine göre; 2 yıl önce terapist Nurdan Beşen'le yaşamını birleştiren ünlü komedyen yakın çevresine bebek beklediklerini duyurdu.

Babalık heyecanı yaşayan İbrahim Büyükak hafta içi paylaştığı fotoğrafla koronavirüsü atlattığını duyurmuştu.

Öte yandan Eser Yenenler, hafta içi sunduğu bir online ödül töreninin toplantısında isim vermeden çevresinde bebek bekleyen birçok kişinin olduğunu söyledi.

İkinci kez baba olmaya hazırlanan Yenenler, "Pandemi devam ederse aşı bulunana kadar her sene bir çocuk yapmaya devam edeceğiz. Tavsiye ederiz yani bol bol üreyin" demişti.

"ÇEVREMDE BEBEK BEKLEYEN ÇOK VAR"

"Malum evde yapacak bir şey olmayınca böyle oluyor" diyen Yenenler, "Çevremde bebek bekleyen çok insan var, yalnız değiliz" diyerek herkesi kahkahaya boğmuştu.

İbrahim Büyükak, 2018 yılında Nurdan Beşen ile nikah masasına oturmuştu.

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İbrahim Büyükak ile eşi Nurdan Beşen’den güzel haber! Bebek müjdesi…
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