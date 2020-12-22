Zuhal Topal’la Sofrada programında akıl almaz bir olay yaşandı! Fox Tv'de böcek skandalı!

Bu yazıdan sonra ekip skandalı saklamak için görüntüyü kaldırırsa diye o anların görüntüsünü kaydettim. İsteyenlere e-mail olarak gönderebilirim... Yahu, ya o yarışmacı teyze tabağındaki etle birlikte böceği yeseydi ne olacaktı? Bir yemek programında böyle bir hata olabilir mi? Böyle sorumsuzluk bir yayıncılık anlayışı olabilir mi? Bırakın pandemiyi, normal hijyen önlemleri bile alınmamış orada!