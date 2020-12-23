Tamer Karadağlı yeni rolü için 9 buçuk kilo verdi! Tamer Karadağlı adeta çakı gibi oldu!

Çocuklar Duymasın'ın Haluk'u olarak hafızalara kazınan yakışıklı oyuncu Tamer Karadağlı ekranlara dönemeye hazırlanıyor. Bir süredir dizi projesinde yer alamayan Tamer Karadağlı yeni rolü için son dönemde aldığı kilolardan kurtuldu.
Oyuncu Tamer Karadağlı önceki akşam City's Nişantaşı çıkışı görüntülendi.
Hürriyet'in haberine göre; sporla zayıfladığını söyeleyen Tamer Karadağlı'nın son halini görenler çok şaşırdı. 9 buçuk kilo veren Tamer Karadağlı'nın değişimine 'Çakı gibi olmuş' yorumları yapıldı. işte zayıflayan Tamer Karadağlı'nın son hali...
Tamer Karadağlı "Albay rolünde olacağım. Bu rol için yaklaşık 9 buçuk kilo verdim. Ameliyat falan da olmadım. Aslanlar gibi spor yaptım." dedi.