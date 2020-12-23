Tamer Karadağlı yeni rolü için 9 buçuk kilo verdi! Tamer Karadağlı adeta çakı gibi oldu!

Oyuncu Tamer Karadağlı önceki akşam City's Nişantaşı çıkışı görüntülendi.

Hürriyet'in haberine göre; sporla zayıfladığını söyeleyen Tamer Karadağlı'nın son halini görenler çok şaşırdı. 9 buçuk kilo veren Tamer Karadağlı'nın değişimine 'Çakı gibi olmuş' yorumları yapıldı. işte zayıflayan Tamer Karadağlı'nın son hali...

Tamer Karadağlı "Albay rolünde olacağım. Bu rol için yaklaşık 9 buçuk kilo verdim. Ameliyat falan da olmadım. Aslanlar gibi spor yaptım." dedi.