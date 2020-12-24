Berk Oktay’a sevgilisinden destek: Seninle gurur duyuyorum

Berk Oktay'ın uygunsuz görüntülerini yayınladığı iddiasıyla yargılanan eski eşi Merve Şarapçıoğlu'na 'Özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etme' suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezası verildi. Oktay, karar sonrası yaptığı paylaşımda "Soyadımın bütün namusu temizlenmiştir, adalet yerini bulmuştur" dedi. Bu paylaşıma sevgilisi Yıldız Çağrı Atiksoy da destek verdi: "Maruz kaldığın onca tehdidi, önce sette şahit olan bir arkadaşın, sonra hayat arkadaşın olarak iyi biliyorum. 18 yıl emek verdiğin kariyerinin karalamalarla bitirilmesini göze alarak davandan vazgeçmediğin, şerefin için sonuna kadar savaştığın için seninle gurur duyuyorum. Adamlığına da, yüreğine de laf eden birini bu saatten sonra Allah'a havale edelim. Seni çok seviyorum."