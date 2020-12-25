Sazlı sözlü doğum günü partisi

Oyuncu Burak Yamantürk'ün 37'nci yaşgünü, önceki akşam iş adamı Önder Öztarhan'ın Emirgan'daki lüks villasında düzenlenen fasıl ile kutlandı.



Ünlü oyuncunun doğum günü kutlamasına sevgilisi Özge Özpirinçci, Kıvanç Tatlıtuğ ile eşi Başak Dizer, Barış Arduç, Meriç Aral ve Serkan Keskin katıldı.



BAHÇEDE EĞLENDİLER

Villanın bahçesinde başlayan yemekte davetliler, sosyal mesafe kurallarına uyarak oturdu. Kutlamada, fasıl ekibi konuklara müzik ziyafeti yaşattı.



Solist Aycan Çelik, oyuncularla bol bol fotoğraf çektirdi. Gece sonunda görüntü vermek istemeyen Tatlıtuğ, aracını otoparka sokarak eşiyle birlikte villadan ayrıldı.

