Haberler Günaydın Haberleri Sazlı sözlü doğum günü partisi

Sazlı sözlü partisi

Ünlü oyuncu ’ün için Emirgan’daki lüks villada yapılan sazlı sözlü kutlamada, Özge Özpirinçci, ve gibi isimler bir araya geldi. Gecede sosyal mesafe kurallarına uyuldu

EVREN ABDULLAHOĞLU EVREN ABDULLAHOĞLU
Giriş Tarihi: 25.12.2020 ABONE OL
Sazlı sözlü doğum günü partisi

Oyuncu Burak Yamantürk'ün 37'nci yaşgünü, önceki akşam iş adamı Önder Öztarhan'ın Emirgan'daki lüks villasında düzenlenen fasıl ile kutlandı.

Ünlü oyuncunun doğum günü kutlamasına sevgilisi Özge Özpirinçci, Kıvanç Tatlıtuğ ile eşi Başak Dizer, Barış Arduç, Meriç Aral ve Serkan Keskin katıldı.

BAHÇEDE EĞLENDİLER
Villanın bahçesinde başlayan yemekte davetliler, sosyal mesafe kurallarına uyarak oturdu. Kutlamada, fasıl ekibi konuklara müzik ziyafeti yaşattı.

Solist Aycan Çelik, oyuncularla bol bol fotoğraf çektirdi. Gece sonunda görüntü vermek istemeyen Tatlıtuğ, aracını otoparka sokarak eşiyle birlikte villadan ayrıldı.

İşte Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su Ayşecan Tatari’nin kızı Müjgan! Sosyal medya paylaşımına beğeni yağdı… Anne- kız böyle poz verdi!

ARKADAŞINA GÖNDER
Sazlı sözlü doğum günü partisi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA