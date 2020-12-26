Ezber bozan Maraşlı

Başrollerini Burak Deniz ve Alina Boz'un paylaştığı ATV'nin merakla beklenen dizisi Maraşlı'nın yeni tanıtımı yayınlandı. Tanıtımda, Mahur'un (Alina Boz) istemeden tanık olduğu cinayet, hayatının bir günde değişmesine neden oluyor. Maraşlı'nın (Burak Deniz), Mahur'un hayatını kurtarması ve Mahur'un babasının, kızını koruması için ona yaptığı teklif ise büyük merak uyandırdı. Dizi, ezber bozan hikayesi ve görkemli kadrosuyla yeni yıla damga vurmaya aday.





Maraşlı'nın yapımını Tims&B Productions, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar üstleniyor. Senaryosu Ethem Özışık, Hakan Bonomo, Ercan Uğur'a ait dizinin yönetmenliğini ise Arda Sarıgün yapıyor.