Oyuncu Tamer Karadağlı, kendisinden 30 yaş küçük sevgilisi Iraz Yıldız ile görüntülendi.
Snob Magazin'in haberine göre; Ünlü oyuncu Tamer Karadağlı, önceki gün kendisinden 30 yaş küçük sevgilisiyle görüntülendi.
Yıllar önce yayınlanan Çocuklar Duymasın dizisiyle adını geniş kitlelere duyuran Tamer Karadağlı, genç sevgilisiyle görüntülendi.
Oyuncu, iş hayatının yanı sıra özel hayatıyla da adından söz ettirmeye devam ediyor.
KOMBİNLERİ DİKKAT ÇEKTİ
Usta oyuncu, önceki gün kendisinden 30 yaş küçük olan 23 yaşındaki Iraz Yıldız ile Nişantaşı'nda görüntülendi.
53 yaşındaki Karadağlı'nın Yıldız ile deri ceket kombini yapması da dikkatlerden kaçmadı.