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ile genç sevgilisi böyle görüntülendi!

Ünlü oyuncu ’nın genç sevgilisi ’la görüntülenmesi gündemine bomba gibi düştü. Oyuncu, iş hayatının yanı sıra özel hayatıyla da adından söz ettirmeye devam ediyor. dizisinde karakteriyle gönüllere taht kuran ünlü oyuncu Tamer Karadağlı, kendisinden küçük sevgilisi Iraz Yıldız ile görüntülendi. 53 yaşındaki Karadağlı'nın Yıldız ile deri ceket kombini yapması da dikkatlerden kaçmadı. Tamer Karadağlı, 2002 yılında evlendiği ’dan 2007'de boşanmıştı.

Giriş Tarihi: 29.12.2020 15:54 Son Güncelleme: 29.12.2020 16:06 ABONE OL
Tamer Karadağlı ile genç sevgilisi Iraz Yıldız böyle görüntülendi!

Oyuncu Tamer Karadağlı, kendisinden 30 yaş küçük sevgilisi Iraz Yıldız ile görüntülendi.

Snob Magazin'in haberine göre; Ünlü oyuncu Tamer Karadağlı, önceki gün kendisinden 30 yaş küçük sevgilisiyle görüntülendi.

Yıllar önce yayınlanan Çocuklar Duymasın dizisiyle adını geniş kitlelere duyuran Tamer Karadağlı, genç sevgilisiyle görüntülendi.

Oyuncu, iş hayatının yanı sıra özel hayatıyla da adından söz ettirmeye devam ediyor.

KOMBİNLERİ DİKKAT ÇEKTİ

Usta oyuncu, önceki gün kendisinden 30 yaş küçük olan 23 yaşındaki Iraz Yıldız ile Nişantaşı'nda görüntülendi.

53 yaşındaki Karadağlı'nın Yıldız ile deri ceket kombini yapması da dikkatlerden kaçmadı.

Tamer Karadağlı, 2002 yılında evlendiği Arzu Balkan'dan 2007'de boşanmıştı.

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Tamer Karadağlı ile genç sevgilisi Iraz Yıldız böyle görüntülendi!
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