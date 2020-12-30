Haberler Günaydın Haberleri Demet Akalın 7 yaşındaki kızı Hira'yı bebek arabasında gezdirdi sosyal medya yıkıldı!

7 yaşındaki kızı 'yı bebek arabasında gezdirdi sosyal medya yıkıldı!

"Demet ve Alişan ile Sabah Sabah" programında sunuculuk yapan ünlü şarkıcı , önceki gün 7 yaşındaki kızı ile birlikte Zorlu Alışveriş Merkezi'nde objektiflere yansıdı. Kızını bebek arabasında gezdiren Akalın, görenleri şaşkına çevirdi. Demet Akalın'la kızı Hira'nın fotoğrafına sosyal medyada da yorum yağdı.

Giriş Tarihi: 30.12.2020 10:57 ABONE OL
Demet Akalın 7 yaşındaki kızı Hira'yı bebek arabasında gezdirdi sosyal medya yıkıldı!

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, kızı Hira ile birlikte Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi. Kızı Hira ile birlikte 2020 yılının son günlerinde alışverişe çıkan şarkıcı, bir süre mağazaları dolaşıp yeni yıl öncesi alışveriş yaptı.

HİRA'YI BEBEK ARABINDA TAŞIDI!

Demet Akalın'ın önümüzdeki şubat ayında 7 yaşına girecek kızı Hira'yı bebek arabasında taşıması dikkat çekti. Meraklı bakışlara aldırış etmeyen Akalın alışverişini tamamladı.

"BEBEK ARABASI FAZLA OLMAMIŞ MI?"

Anne-kızın büyük ilgi gören fotoğrafları sosyal medyada olay oldu. Kısa sürede en çok konuşulan konular arasına giren fotoğraflara 'yedi yaş için bebek arabası fazla olmamış mı Demet Hanım' yorumları yapıldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Demet Akalın 7 yaşındaki kızı Hira'yı bebek arabasında gezdirdi sosyal medya yıkıldı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA