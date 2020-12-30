Demet Akalın 7 yaşındaki kızı Hira'yı bebek arabasında gezdirdi sosyal medya yıkıldı!

"BEBEK ARABASI FAZLA OLMAMIŞ MI?"

Anne-kızın büyük ilgi gören fotoğrafları sosyal medyada olay oldu. Kısa sürede en çok konuşulan konular arasına giren fotoğraflara 'yedi yaş için bebek arabası fazla olmamış mı Demet Hanım' yorumları yapıldı.