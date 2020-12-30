33 yaşındaki şarkıcı, "Sence aşk bir kere mi yaşanır?" sorusuna, "Evet maalesef. Filmlerdeki gibi aşkı bir kere yaşadım ve düşünce tarzıma göre hakkımı kullandım. Sonrasında bir kere daha aşık oluyorum sandım ama orada da karşı taraf beni umursamadı. Ama hâlâ umudum var" yanıtını verdi.