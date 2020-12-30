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paylaşımlarıyla ve yaptığı açıklamalarla magazin gündeminden düşmeyen sivri dilli şarkıcı İrem Deri yine dikkatleri üzerine çekti. 33 yaşındaki , "Sence bir kere mi yaşanır?" sorusuna, "Evet maalesef. Filmlerdeki gibi aşkı bir kere yaşadım ve düşünce tarzıma göre hakkımı kullandım. Sonrasında bir kere daha aşık oluyorum sandım ama orada da karşı taraf beni umursamadı. Ama hâlâ umudum var" yanıtını verdi.

Giriş Tarihi: 30.12.2020 11:03 Son Güncelleme: 30.12.2020 11:51 ABONE OL
İrem Derici’den bomba açıklama…

Şarkıcı İrem Derici, aşkın bir kere yaşandığını söyledi: Filmlerdeki gibi aşkı bir kere yaşadım ve düşünce tarzıma göre hakkımı kullandım.

Sosyal medya paylaşımları ve dikkat çeken açıklamaları ile magazin gündeminden düşmeyen İrem Derici, Emel Yalçın'ın sunduğu programa konuk oldu.

33 yaşındaki şarkıcı, "Sence aşk bir kere mi yaşanır?" sorusuna, "Evet maalesef. Filmlerdeki gibi aşkı bir kere yaşadım ve düşünce tarzıma göre hakkımı kullandım. Sonrasında bir kere daha aşık oluyorum sandım ama orada da karşı taraf beni umursamadı. Ama hâlâ umudum var" yanıtını verdi.

İlişkilerini bahane vermeden bitirdiğini söyleyen Derici, "(Sana karşı artık bir şey hissetmiyorum) diye takır takır belirtirim. Bugüne kadar da söyledim zaten ve bu yüzden hiçbir eski sevgilim benimle konuşmaz, nefret ederler benden" dedi.

Ünlü şarkıcı, "İlişkide erkek asla ne yapmamalı?" sorusuna, "Aldatılmayı asla kabul etmem" cevabını verdi.

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İrem Derici’den bomba açıklama…
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