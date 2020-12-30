Türk sinemasının efsane isimlerinden Kemal Sunal'ın kendi gibi oyuncu kızı Ezo Sunal anne olmak için gün sayıyor. Kemal Sunal ve Gül Sunal'ın kızları Ezo Sunal, 2014 yılından beri birlikte olduğu müzisyen Ömer Öztüyen ile 2018'de evlenmişti. Evliliklerini basından uzakta yaşayan ikili, şimdilerde bebek heyecanı yaşıyor.
Şu sıralar bebek heyecanı yaşayan Ezo Sunal hamileliğinde 30 haftayı geride bıraktı.Ezo Sunal son olarak sosyal medya hesabından karnı burnunda pozlarını paylaştı.
30 HAFTALIK HAMİLE
Sessiz sedasız evlenen Ezo Sunal, dün Instagram hesabından peş peşe pozlarını paylaştı.
30 haftalık hamile olduğunun müjdesini veren Ezo Sunal, "Yeni yıla böyle giriyoruz. Enerjimiz, sağlığımız, neşemiz, sevdiklerimiz bizimle olsun" diyerek müjdeli haberi duyurdu.
Aralarından birçok ünlü isminde bulunduğu sevenlerinden Ezo Sunal'a beğeni ve yorum yağdı.
Ezo Sunal'ın annesi Gül Sunal da kızının fotoğrafı ile rahmetli eşi Kemal Sunal'a seslendi. Gül Sunal'ın sözleri herkesi duygulandırdı.
"KEMAL, BİR TORUNUMUZ DAHA OLUYOR"
Kızının paylaşımına sessiz kalamayan Gül Sunal "Benim bebeğim anne olacak inşallah" yorumunu yaptı. Kızının hamilelik pozunu Instagram hesabından paylaşan Gül Sunal, "Kemal, canım kızımız anne olacak inşallah. Bir torunumuz daha oluyor. Umarım hissediyorsundur" diyerek herkesi duygulandırdı.