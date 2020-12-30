Haberler Günaydın Haberleri Yılbaşında ATV Milyoner'le yine dopdolu!

Yılbaşında ATV 'le yine dopdolu!

Atv, yılbaşına sevilen yarışma programı “Kim Olmak İster”le giriyor. ’nun sunuculuğunda, Türkiye’nin en çok izlenen ve kazandıran bilgi yarışması “ özel bölümü ile çok özel konuklarıyla ekranlarda olacak.

Giriş Tarihi: 30.12.2020 12:06 Son Güncelleme: 30.12.2020 12:23 ABONE OL
Yılbaşında ATV Milyoner'le yine dopdolu!

2021'e başta sağlık olmak üzere güzel temennilerle girmek için bu yılbaşında, "Kim Milyoner Olmak İster" yılbaşı özel bölümüne 90'lara damga vuran değerli sanatçılar Serdar Ortaç, Burak Kut ve Emel Müftüoğlu konuk olacak.

Hepimizin evde geçireceği bu yılbaşı gecesinde, sevilen sanatçılar Çocuk Esirgeme Kurumu için yarışmacı koltuğunda otururken, yıllar geçse de dillerden düşmeyen şarkılarıyla atv ekranlarını şenlendirecekler.

"Kim Milyoner Olmak İster Yılbaşı Özel" bölümü, 31 Aralık 2020 Perşembe günü saat 20.00'de atv'de!

ARKADAŞINA GÖNDER
Yılbaşında ATV Milyoner'le yine dopdolu!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA