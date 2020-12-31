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'dan hayranlarına ters köşe! Yeni işiyle şaşkına çevirdi...

2020 yarışmasına katılarak büyük bir fan kitlesine sahip olan , özel hayatı ve yeni projeleriyle dikkat çekmeye devam ediyor. Survivor'ı ikinci olarak tamamlayan Yağcı, aynı yarışmada tanışarak aşk yaşamaya başladığı 'yla da adından söz ettiriyor. Gözde yarışmacı Barış Murat Yağcı, yarışma sonrasında gelen teklifleri değerlendirdi. Yeni projesini açıklayan genç isim, hayranlarını şaşkına çevirdi.

Giriş Tarihi: 31.12.2020 09:37 ABONE OL
Barış Murat Yağcı'dan hayranlarına ters köşe! Yeni işiyle şaşkına çevirdi...

Survivor 2020 yarışmasında birinciliği Cemal Cansever'e kaptırarak ikinci olan ünlü oyuncu Barış Murat Yağcı, özel hayatıyla sık sık gündem oluyor. Aynı yarışmada rakip olduğu Nisa Bölükbaşı'yla şimdilerde sevgili olan Barış Murat Yağcı, yeni işi hakkında da kısa kısa bilgiler vermeyi ihmal etmedi.

Son olarak kendi gibi Survivor 2020 yarışmasında yer alan Nisa Bölükbaşı ile aşk yaşamaya başlayan Yağcı, yeni projelerini de hayranlarına duyurdu.

Sosyal medya hesabında kendine yöneltilen soruları cevaplayan Yağcı, bir hayranının sorusu üzerine çok yakında yeni şarkısının çıkacağını duyurdu. Barış Murat Yağcı, 2 ay sonra ise kitabının piyasaya çıkacağını da açıkladı.

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Barış Murat Yağcı'dan hayranlarına ters köşe! Yeni işiyle şaşkına çevirdi...
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