Survivor 2020 yarışmasında birinciliği Cemal Cansever'e kaptırarak ikinci olan ünlü oyuncu Barış Murat Yağcı, özel hayatıyla sık sık gündem oluyor. Aynı yarışmada rakip olduğu Nisa Bölükbaşı'yla şimdilerde sevgili olan Barış Murat Yağcı, yeni işi hakkında da kısa kısa bilgiler vermeyi ihmal etmedi.

Son olarak kendi gibi Survivor 2020 yarışmasında yer alan Nisa Bölükbaşı ile aşk yaşamaya başlayan Yağcı, yeni projelerini de hayranlarına duyurdu.

Sosyal medya hesabında kendine yöneltilen soruları cevaplayan Yağcı, bir hayranının sorusu üzerine çok yakında yeni şarkısının çıkacağını duyurdu. Barış Murat Yağcı, 2 ay sonra ise kitabının piyasaya çıkacağını da açıkladı.