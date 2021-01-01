Sinan Akçıl eski eşi Burcu Kıratlı’yı aldattığı iddiaları hakkında konuştu

Sinan Özedincik ile Funda Karayel'in sunumuyla ekrana gelen Günaydın Hafta Sonu'nun yılbaşı özel programına Sinan Akçıl konuk oldu. Ünlü şarkıcı, programda özel hayatıyla ilgili samimi açıklamalarda bulundu. Akçıl, eski eşi Burcu Kıratlı'yı aldattığı yönündeki dedikodularla ilgili, "Burcu ile aramızda büyük bir sevgi vardı, hâlâ da bitmiş değil. Aldatma söz konusu olamaz. Burcu, melek gibi bir kadındır, aldatsam çarpılırdım" dedi.Programın konuklarından Tuğba Melis Türk, şehit düşen yedi kadın polisin hikayesinin anlatıldığı 7 Melek filminin çekimlerinde yaşadıklarını anlattı. Filmde, 15 Temmuz gecesi bombalanan Gölbaşı Polis Özel Harekat Merkezi'nde şehit olan polis Elif'i canlandıran güzel oyuncu, "Elif'in yaşadıkları beni çok duygulandırdı, hüngür hüngür ağladım" dedi.