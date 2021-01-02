Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ'dan eğlenceli paylaşım! Ünlü çiftin pozları hayranlarını güldürdü

Mehmet Aslantuğ ile 1996 yılında nikah masasına oturan Arzum Onan, daha önce verdiği bir röportajda mutlu evliliğin sırrın için şunları söylemişti: Mehmet ile ben, evimiz ve o evin içine sığdırdığımız hayatı, herhangi bir hırsla takas etmedik. Büyük hırslarımız olmadı.