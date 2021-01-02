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ve 'dan eğlenceli paylaşım! Ünlü çiftin pozları hayranlarını güldürdü

24 yılı deviren mutlu evlilikleriyle magazin dünyasının sayılı çiftleri arasında yer alan ve 'dan eğlenceli paylaşımlar geldi. Örnek çift olarak gösterilen Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan, yeni yılın ilk karelerini yayınladı. Ormanda çekildikleri keyifli anları Instagram'dan takipçilerinin beğenisine sunan Arzum Onan, "2021 hoşgeldin! Sağlık ve afiyetle..." dedi. Parmakla gösterilen ikilinin kareleri ilgi odağı oldu.

Giriş Tarihi: 2.1.2021 17:09 Son Güncelleme: 2.1.2021 17:14 ABONE OL
Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ'dan eğlenceli paylaşım! Ünlü çiftin pozları hayranlarını güldürdü

Ünlü oyuncu Mehmet Aslantuğ ve eşi Arzum Onan'ın 24 yıla dayanan evlilikleri hayranları tarafından büyük takdir görüyor. Evliliklerinden Can adında bir oğulları olan çift, gözlerden uzak bir hayat sürüyor.

Zaman zaman yaşamlarından keyifli anları sosyal medyada yayınlayan çift, hayranları tarafından yorum yağmuruna tutuluyor. 2021 yılına birlikte merhaba diyen Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan'dan yeni paylaşımlar geldi.

Onan, eşiyle çekildiği eğlenceli kareleri Instagram'dan yayınladı. Çiftin "2021 hoşgeldin! Sağlık ve afiyetle..." notlu fotoğraflarına yüz binlerce yorum yağdı.

Mehmet Aslantuğ ile 1996 yılında nikah masasına oturan Arzum Onan, daha önce verdiği bir röportajda mutlu evliliğin sırrın için şunları söylemişti: Mehmet ile ben, evimiz ve o evin içine sığdırdığımız hayatı, herhangi bir hırsla takas etmedik. Büyük hırslarımız olmadı.

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Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ'dan eğlenceli paylaşım! Ünlü çiftin pozları hayranlarını güldürdü
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