Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ'dan eğlenceli paylaşım! Ünlü çiftin pozları hayranlarını güldürdü

Ünlü oyuncu Mehmet Aslantuğ ve eşi Arzum Onan'ın 24 yıla dayanan evlilikleri hayranları tarafından büyük takdir görüyor. Evliliklerinden Can adında bir oğulları olan çift, gözlerden uzak bir hayat sürüyor.
Zaman zaman yaşamlarından keyifli anları sosyal medyada yayınlayan çift, hayranları tarafından yorum yağmuruna tutuluyor. 2021 yılına birlikte merhaba diyen Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan'dan yeni paylaşımlar geldi.
Onan, eşiyle çekildiği eğlenceli kareleri Instagram'dan yayınladı. Çiftin "2021 hoşgeldin! Sağlık ve afiyetle..." notlu fotoğraflarına yüz binlerce yorum yağdı.