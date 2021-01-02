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doğuma sayılı günler kala paylaştı! 'Dört kişi olmak için sabırsızlanıyoruz...'

Ünlü oyuncu ve tescilli güzel , Haziran 2019'da nikah masasına oturdu. İlk bebekleri 'i evlendikleri yıl ekim ayında kucaklarına alan çift, şimdilerde ikinci oğullarına kavuşmak için gün sayıyor. Hamilelik sürecini sosyal medya hesabından sık sık paylaşan Berfu Yenenler, karnı burnunda yeni pozlarını takipçilerinin beğenisine sundu. Yenenler, "2021 Dört kişi olmak için sabırsızlanıyoruz" diyerek heyecanını da dile getirdi. İşte Berfu Yenenler ve Eser Yenenler'den doğum öncesi yeni paylaşımlar...

Giriş Tarihi: 2.1.2021 15:56 Son Güncelleme: 2.1.2021 16:05 ABONE OL
Berfu Yenenler doğuma sayılı günler kala paylaştı! 'Dört kişi olmak için sabırsızlanıyoruz...'

Eser Yenenler ile 2019 yılında evlenen Berfu Yenenler, geçen aylarda ikinci kez hamile olduğunu duyurmuştu.

Şimdilerde bebeğini kucağına almak için gün sayan Berfu Yenenler, belirginleşen karnı ile verdiği pozu sosyal medya hesabından yayınladı.

6 aylık hamile olan ve oğluna 'Mete' adını vermeye hazırlanan Yenenler, paylaşımına "2021 Dört kişi olmak için sabırsızlanıyoruz" mesajını not düştü. Berfu Yenenler ile Eser Yenenler'in fotoğrafı beğeni yağmuruna tutuldu.

Berfu Yenenler geçtiğimiz günlerde yine hamilelik pozlarını Instagram'da yayınlamıştı.

25 yaşındaki Yenenler karnı burnunda pozuna, "Göbüş güncellemesi... 26+1 Mete emmisiyle karşınızdayız. Zaman ne çabuk geçiyor inanamıyorum. Sanki daha yeni Kuzey'e hamileydim ve şimdi Mete'nin doğumuna gün saymaya başlayacağım neredeyse, çok heyecanlı" notunu düşmüştü.

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Berfu Yenenler doğuma sayılı günler kala paylaştı! 'Dört kişi olmak için sabırsızlanıyoruz...'
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