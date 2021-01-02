Berfu Yenenler doğuma sayılı günler kala paylaştı! 'Dört kişi olmak için sabırsızlanıyoruz...'

6 aylık hamile olan ve oğluna 'Mete' adını vermeye hazırlanan Yenenler, paylaşımına "2021 Dört kişi olmak için sabırsızlanıyoruz" mesajını not düştü. Berfu Yenenler ile Eser Yenenler'in fotoğrafı beğeni yağmuruna tutuldu.