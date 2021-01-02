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'nun ! 93 yaşındaki dedesini koronavirüs nedeniyle kaybetti

Ünlü oyuncu ve sunucu 'nun ... Hakan Hatipoğlu, koronavirüs nedeniyle 93 yaşındaki dedesini kaybetti. Hatipoğlu, acı haberi sosyal medya hesabından "Canım dedem, pamuk dedem ani bir şekilde Covid-19'a yenik düştü. Çok özleyeceğiz seni. Mekanın cennet olsun canım benim. Çok üzgünüm." sözleriyle duyurdu.

Giriş Tarihi: 2.1.2021 14:27 ABONE OL
Hakan Hatipoğlu'nun acı günü! 93 yaşındaki dedesini koronavirüs nedeniyle kaybetti

Sunucu Hakan Hatipoğlu, yeni yılın ilk günlerinde acı bir haberle sarsıldı. Hatipoğlu, 93 yaşındaki dedesini koronavirüs nedeniyle kaybetti. Acı haberi Instagram hesabından duyuran Hakan Hatipoğlu, şu duygusal paylaşıma imza attı:

"93 yaşındaki canım dedem, pamuk dedem ani bir şekilde Covid-19'a yenik düştü. Bende emeği çoktur. Dede torun olmanın ötesinde farklı bir ilişkimiz vardı. Sevginin her şeyi çözebileceğini ben ondan öğrendim. O beni evlat gibi sevdi, ben onu babam gibi. Belki de o yüzden Lila'ya hep senin bana baktığın gözlerle bakıyorum dedem benim. Seni çok seviyorum. Çok özleyeceğiz seni. Mekanın cennet olsun canım benim. Çok üzgünüm."

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Hakan Hatipoğlu'nun acı günü! 93 yaşındaki dedesini koronavirüs nedeniyle kaybetti
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