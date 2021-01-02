Yolda yaralı halde bulmuştu... Öykü Çelik üzücü haberi verdi!

Öykü Çelik ve sevgilisi İsmail Berhan'ın geçtiğimiz günlerde yolda bulup veterinere götürdükleri yaralı karga öldü. Önceki gün sevgilisi İsmail Berhan'ın Bebek'teki evinden çıkarken görüntülen Çelik, olayla ilgili konuştu. Oyuncu, "Maalesef karga, veterinere götürünce heyecan yaptı ve öldü. Hayvanlarda aşırı stresten kaynaklı ölüm oluyormuş. Ben bunu yeni öğrendim, keşke onu veterinere götürmeseydim" dedi.
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Öykü Çelik geçen haftalarda yine sevgilisi İsmail Berhan'ın evinden ayrılırken görüntülenmiş, ikili evden çıkmadan önce Berhan'ın şoförü muhabirleri tehdit etmişti.
Ünlü oyuncu, olay hatırlatılınca basın mensuplarından özür dilemişti. "Böyle bir şey olduysa özür dilerim. Tehdit asla kabul edilemez" diyen Çelik, şöyle konuşmuştu:
"Bizim böyle bir şeyden haberimiz yoktu. Haberler çıkınca Berhan araştırdı. İşten ayrılmış biri vardı, acaba o mu diye düşündük. Beni 15 yıldır tanıyorsunuz. Asla çalışan insanlara karşı böyle bir tavırda bulunmam. Hiçbir zaman saygısızlık etmem, Berhan da etmez. Ama o arkadaş bulunacak."
Ayrıca "Mini etek giymiş kızla benim kültürüm aynı mı?" sözleri hakkında da konuşan Öykü Çelik, "Gerçekten yanlış anlaşıldım. Ben 'Ergenliğim sert geçti, erkek gibiydim, prenses gibi yetiştirilmedim' demek istedim." ifadelerini kullandı.