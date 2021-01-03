ATV'nin yeni bombası Akıncı'da rol alan Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu annesiyle pozlarını Instagram'dan paylaştı.
Tayt giyip spora giden anne-kızın fit görüntüsüne beğeni yağdı.
Defne Samyel ve Akıncı dizisinde rol alan kızı Deren Talu, spor kıyafetleriyle yaptıkları Instagram paylaşımıyla dikkat çekti.
Samyeli, 'Akıncı' dizisiyle izleyici karşısına çıkan kızına sarılığı ve öptüğü kareleri yayınlandı.
Yorumu sadece takip ettiği kişilere açan Samyeli'ye, kısa sürede binlerce beğeni geldi.
Samyeli siyah, Talu'nun kırmızı tayt giydiği karelere, kalp ve nazar boncuğu emojisi atıldı. Anne-kızın güzelliği ve fit görüntüsü dikkat çekti.