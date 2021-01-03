Haberler Günaydın Haberleri Akıncı’nın Didem’i Deren Talu sosyal medyada kendine hayran bıraktı!

’nın ’i sosyal medyada kendine hayran bıraktı!

’nin çok konuşulan dizisi ’da karakterini canlandıran ve annesi sosyal medyada ilgi odağı oldu. Defne Samyeli ile ’nun kızları Deren Talu, Akıncı dizisindeki başarılı performansıyla tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu annesiyle pozlarını 'dan paylaştı. Samyeli, 'Akıncı' dizisiyle izleyici karşısına çıkan kızı Deren Talu’ya sarılığı ve öptüğü kareleri yayınlandı. Yorumu sadece takip ettiği kişilere açan Samyeli'ye, kısa sürede binlerce geldi. Anne-kızın güzelliği ve görüntüsü dikkat çekti.

Giriş Tarihi: 3.1.2021 12:30 Son Güncelleme: 3.1.2021 13:11 ABONE OL
Akıncı’nın Didem’i Deren Talu sosyal medyada kendine hayran bıraktı!

ATV'nin yeni bombası Akıncı'da rol alan Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu annesiyle pozlarını Instagram'dan paylaştı.

Tayt giyip spora giden anne-kızın fit görüntüsüne beğeni yağdı.

Defne Samyel ve Akıncı dizisinde rol alan kızı Deren Talu, spor kıyafetleriyle yaptıkları Instagram paylaşımıyla dikkat çekti.

Samyeli, 'Akıncı' dizisiyle izleyici karşısına çıkan kızına sarılığı ve öptüğü kareleri yayınlandı.

Yorumu sadece takip ettiği kişilere açan Samyeli'ye, kısa sürede binlerce beğeni geldi.

Samyeli siyah, Talu'nun kırmızı tayt giydiği karelere, kalp ve nazar boncuğu emojisi atıldı. Anne-kızın güzelliği ve fit görüntüsü dikkat çekti.

ARKADAŞINA GÖNDER
Akıncı’nın Didem’i Deren Talu sosyal medyada kendine hayran bıraktı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA