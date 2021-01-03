ATV'nin yeni dizisi Akıncı aksiyon dolu sahneleri ile nefes kesti

ATV'nin yeni dizisi Akıncı, cuma akşamı yayınlanan ilk bölümüyle izleyiciyi ekran başına kilitledi.Başrollerinde Şükrü Özyıldız ile Büşra Develi'nin yer aldığı dizi, aksiyon ve heyecan dolu sahneleriyle izleyiciye görsel bir şölen sundu. Hikaye kurgusu, karakterleri ve İstanbul görüntüleriyle ekran başındakilerden tam not alan Akıncı, sosyal medyada da gündem oldu.Milyonları ekran başında buluşturan Akıncı, sosyal medyada günün en çok konuşulanları arasında yer aldı. Dizinin bölüm etiketi #Akıncı, Twitter Türkiye Trending Topics listesinde birinci sıraya kadar yükseldi.