BERFU YENENLER HAMİLELİĞİNDE KAÇ KİLO ALDI?

Berfu Yenenler, yaptığı son paylaşımda kaç kilo aldığını şöyle açıkladı: "27+2'den merhaba. Biraz hamilelik güncellemesi yapayım. Fiziksel olarak daha rahat ama duygusal olarak daha yoğun bir dönem oluyor. Geçen gün 2 senedir deniz kokusu alamadım diye ağladım. Toplam 5 kilo alındı. Mete emminin tekmeleri dışarıdan da belli olmaya başladı. Bir büyük marul büyüklüğündeymiş kendisi."