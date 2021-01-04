Eser Yenenler, 2019 yılında tescilli güzel Berfu Yenenler ile nikah masasına oturmuştu. Evliliğine Kuzey adında bir oğlu olan Berfu Yenenler, ikinci oğlunu kucağına almak için heyecan yaşıyor.
Sık sık karnı burnunda pozlarını Instagram'da yayınlayan Yenenler, bu pozlarına bir yenisini daha ekledi.
BERFU YENENLER HAMİLELİĞİNDE KAÇ KİLO ALDI?
Berfu Yenenler, yaptığı son paylaşımda kaç kilo aldığını şöyle açıkladı: "27+2'den merhaba. Biraz hamilelik güncellemesi yapayım. Fiziksel olarak daha rahat ama duygusal olarak daha yoğun bir dönem oluyor. Geçen gün 2 senedir deniz kokusu alamadım diye ağladım. Toplam 5 kilo alındı. Mete emminin tekmeleri dışarıdan da belli olmaya başladı. Bir büyük marul büyüklüğündeymiş kendisi."
Berfu Yenenler, belirginleşen karnı ile bolca paylaşım yapıyor, verdiği pozları sosyal medya hesabından yayınlıyor.
6 aylık hamile olan ve oğluna 'Mete' adını vermeye hazırlanan Yenenler, geçtiğimiz gün yaptığı paylaşıma "2021 Dört kişi olmak için sabırsızlanıyoruz" mesajını not düşmüştü. Berfu Yenenler ile Eser Yenenler'in fotoğrafı beğeni yağmuruna tutulmuştu.