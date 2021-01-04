DEMET, OĞUZHAN'IN ESKİ AŞKIYLA YAKIN ARKADAŞ

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç, geçtiğimiz aylarda bir eğlence mekanında çıkarken görüntülenmiş ancak ilişki yaşamadıklarını söylemişlerdi. Öte yandan Demet Özdemir, Oğuzhan Koç'un 5 yıl aşk yaşayıp ayrıldığı oyuncu Yağmur Tanrısevsin ile de yakın arkadaş.