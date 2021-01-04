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ile aşkı böyle ortaya çıktı!

Yılın aşkı magazin gündemine bomba gibi düştü! ile , geçtiğimiz aylarda birlikte görüntülenmiş ama yaşadıklarına dair iddiaları yalanlamışlardı. Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç, bu kez 'da ortaya çıktı. Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç’un, yeni yılı birlikte karşıladığı ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 4.1.2021 10:30 Son Güncelleme: 4.1.2021 10:59 ABONE OL
Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç aşkı böyle ortaya çıktı!

Demet Özdemir ile şarkıcı Oğuzhan Koç yeni bir aşka yelken açtı. 4 günlük sokağa çıkma yasağının olduğu yılbaşında Çeşme'de tatil yapan ikilinin fotoğraflarını çekilmesiyle aşkları ortaya çıktı.

"YENİ YILIN AŞK BOMBASI"

Hürriyet'in haberine göre; İlişkilerini gözlerden uzak tutan çiftten Demet Özdemir sessizliğini bozdu. Koç ile fotoğrafları çekilen oyuncu "Evet, fotoğraflarımızın çekildiği doğru. Yeni yılın aşk bombası dersiniz artık" ifadelerini kullandı.

DEMET, OĞUZHAN'IN ESKİ AŞKIYLA YAKIN ARKADAŞ

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç, geçtiğimiz aylarda bir eğlence mekanında çıkarken görüntülenmiş ancak ilişki yaşamadıklarını söylemişlerdi. Öte yandan Demet Özdemir, Oğuzhan Koç'un 5 yıl aşk yaşayıp ayrıldığı oyuncu Yağmur Tanrısevsin ile de yakın arkadaş.

Oyuncunun, geçtiğimiz günlerde şarkıcının yeni taşındığı Levent'teki evine gittiği iddia edilmişti.

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Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç aşkı böyle ortaya çıktı!
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