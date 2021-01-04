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'den yeni paylaşım! Güzelliğiyle güneşi bile kıskandırdı...

İlk oğlu Karan'ı kucağına aldıktan sonra ekranlara ara veren güzel oyuncu , sosyal medyayı aktif kullanmaya başladı. Sık sık fotoğraf paylaşan ve güzelliğiyle göz dolduran Fahriye Evcen, sosyal medya hesabından yeni bir paylaşımda bulundu. Doğum kilolarından kurtulan ve fit görüntüsüyle beğeni toplayan Evcen, güneşe karşı çekildiği yeni bir 'selfie'yi yayınladı. Evcen'in güzelliği hayranlarının beğenisini kazandı...

Giriş Tarihi: 4.1.2021 17:04 ABONE OL
Fahriye Evcen'den yeni paylaşım! Güzelliğiyle güneşi bile kıskandırdı...

Oyuncu çift Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, Haziran 2017'de dünyaevine girmişti. Çift, oğulları Karan'ı Nisan 2019 tarihinde kucaklarına aldı.

Mutluluklarıyla tüm gözlerin üzerinde olduğu Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Özellikle Fahriye Evcen, Instagram hesabını oldukça aktif kullanıyor.

Özellikle doğal pozlarını hayranlarının beğenisine sunmaktan çekinmeyen Evcen, son olarak güneşi karşısına aldığı yeni karesini "Güneşi yakala" notuyla yayınladı. Evcen'in güzelliğine 4 saatte yarım milyonu aşkın beğeni geldi.

İşte Fahriye Evcen'in doğal güzelliğiyle paylaştığı diğer kareler...

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Fahriye Evcen'den yeni paylaşım! Güzelliğiyle güneşi bile kıskandırdı...
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