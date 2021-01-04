Seda Sayan, gündüz kuşağı programı olan Gelinim Mutfakta'yı Onur Büyüktopçu'dan devraldı. Seda Sayan yeni yılın ilk haftasında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanırken Onur Büyüktopçu haberlerinin ise ardı arkası kesilmiyor.
Seda Sayan daha önce de yine Onur Büyüktopçu'nun sunduğu Yemekteyiz programına sunucu olmuş Onur Büyüktopçu da başka bir kanala transfer olmuştu.
Seda Sayan'ın Gelin Mutfakta yarışmasına sunucu olması Onur Büyüktopçu'ya ikinci şok olarak yorumlanmıştı.
İkinci kez ünlü sunucunun yerine gelen Seda Sayan'a "İnsanların ekmeğiyle oynamak size yakışmıyor" yorumları yağmıştı.
Seda Sayan,bu yorumlara çok kızmış "Hayatımda hiç kimsenin ekmeğiyle oynamadım" demişti.
Son olarak Seda Sayan, Onur Büyüktopçu'nun sosyal medya hesabından paylaştığı yeni yıl mesajında 'Mutlu yıllara sağlıkla inşallah kardeşim' yorumunu yazdı. Onur Büyüktopçu'nun yeni yıl paylaşımına yorum yapan Seda Sayan'a yanıt vermemesi ikilinin küs olduğu yönünde dedikoduları güçlendirdi.
Seda Sayan'dan yeni açıklama geldi. Sayan "Onur programdan kendisi ayrıldı. Sosyal medyada sanki ben gördermişim gibi yansıtıldı. Çok ayıp bir şey. TV dünyası bu. Biri gider biri gelir. Hepimizin birbirimizden haberi var. Ben de her sabah TV karşısına geçip 'Bugün kimi kovdursam da yerine geçsem' diye düşünmüyorum." dedi.