Seda Sayan'dan yeni açıklama geldi. Sayan "Onur programdan kendisi ayrıldı. Sosyal medyada sanki ben gördermişim gibi yansıtıldı. Çok ayıp bir şey. TV dünyası bu. Biri gider biri gelir. Hepimizin birbirimizden haberi var. Ben de her sabah TV karşısına geçip 'Bugün kimi kovdursam da yerine geçsem' diye düşünmüyorum." dedi.