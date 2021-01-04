DOSTLUK DA BİTTİ

Murat Dalkılıç, bir süredir rol arkadaşı Kerem Bürsin'le aşk yaşadığı konuşulan Hande Erçel'i Instagram hesabından sildi. Haberin magazin gündemine bomba gibi düşmesinin ardından Erçel de eski aşkını sildi. Hatta güzel oyuncu Murat Dalkılıç'ı silmekle kalmadı, engeli de bastı.