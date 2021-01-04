Magazin dünyasının gözde isimlerinden Hande Erçel ve Murat Dalkılıç, 3 yıl sürdürdükleri bir dargın bir barışık aşklarını geçen aylarda bitirmişti. İlişkileri sona erdikten sonra arkadaş kalacaklarını söyleyen çift, sosyal medyada birbirlerini takip etmeye devam ediyordu.
DOSTLUK DA BİTTİ
Murat Dalkılıç, bir süredir rol arkadaşı Kerem Bürsin'le aşk yaşadığı konuşulan Hande Erçel'i Instagram hesabından sildi. Haberin magazin gündemine bomba gibi düşmesinin ardından Erçel de eski aşkını sildi. Hatta güzel oyuncu Murat Dalkılıç'ı silmekle kalmadı, engeli de bastı.
Bu gelişme sonrası gözler Hande Erçel'e çevrildi. Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in aşk yaşadığı iddiaları yeniden konuşulmaya başlandı.