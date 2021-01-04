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'le aşk yaşadığı konuşulan 'den eski aşkı 'a engel!

Şarkıcı ile oyuncu , 3 yıl süren ilişkilerini geçen aylarda sonlandırmıştı. Nikah masasına oturması beklenen çiftten gelen ayrılık haberi Erçel ve Dalkılıç hayranlarını şaşırtmıştı. Murat Dalkılıç, son dönemde rol arkadaşı ile adı anılan Hande Erçel'i takipten çıkarmıştı. Güzel oyuncudan bu hamleye yanıt gecikmedi, Hande Erçel eski aşkını silmekle de kalmayarak engeli bastı. Arkadaş kalacaklarını söyleyen Hande Erçel ve Murat Dalkılıç'ın bu hamleleri "Kerem Bürsin'le aşk iddiaları doğru mu?" sorularını da akıllara getirdi...

Giriş Tarihi: 4.1.2021 10:28 Son Güncelleme: 4.1.2021 10:42 ABONE OL
Kerem Bürsin'le aşk yaşadığı konuşulan Hande Erçel'den eski aşkı Murat Dalkılıç'a engel!

Magazin dünyasının gözde isimlerinden Hande Erçel ve Murat Dalkılıç, 3 yıl sürdürdükleri bir dargın bir barışık aşklarını geçen aylarda bitirmişti. İlişkileri sona erdikten sonra arkadaş kalacaklarını söyleyen çift, sosyal medyada birbirlerini takip etmeye devam ediyordu.

DOSTLUK DA BİTTİ

Murat Dalkılıç, bir süredir rol arkadaşı Kerem Bürsin'le aşk yaşadığı konuşulan Hande Erçel'i Instagram hesabından sildi. Haberin magazin gündemine bomba gibi düşmesinin ardından Erçel de eski aşkını sildi. Hatta güzel oyuncu Murat Dalkılıç'ı silmekle kalmadı, engeli de bastı.

Bu gelişme sonrası gözler Hande Erçel'e çevrildi. Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in aşk yaşadığı iddiaları yeniden konuşulmaya başlandı.

Öte yandan Murat Dalkılıç ile Hande Erçel, ayrıldıktan sonra arkadaş kalacaklarını söylemişlerdi.

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Kerem Bürsin'le aşk yaşadığı konuşulan Hande Erçel'den eski aşkı Murat Dalkılıç'a engel!
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