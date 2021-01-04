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Şarkıcı 'dan müjdesi! 'Hayatın bana en güzel hediyesi bu'

Ünlü şarkıcı , geçen kasım ayında flüt sanatçısı sevgilisi ile nikah masasına oturmuştu. Aylin Aslım'dan müjdeli haber geldi, şarkıcı anne olacağını açıkladı. İşte Aylin Aslım'ın son dakika açıklaması...

Giriş Tarihi: 4.1.2021 14:40 ABONE OL
Şarkıcı Aylin Aslım'dan hamilelik müjdesi! 'Hayatın bana en güzel hediyesi bu'

Aylin Aslım ve Utku Vargı, ani bir karar ile 14 Kasım'da Antalya'da nikâh masasına oturmuştu. Ani evliliğin nedeni belli oldu.

ANNE OLUYOR

Sosyal medyadan hamileilik pozlarını paylaşan 44 yaşındaki Aylin Aslım, "Anne olacağım. Hayatın bana şu ana dek en büyük sürprizi, en güzel hediyesi bu. Her gün hem şaşkın, hem minnettarım. Kendimi içinde buluverdiğim bu emsalsiz macerayı adım adım, olabildiğince kendim gibi paylaşacağım." diyerek sevenlerine müjdeyi verdi.

Bu gelişme sonrası Özkan Uğur, Nilgün Belgün, Gökçe ve Şebnem Ferah gibi sanatçılar Aylin Aslım'ı tebrik etti.

Aylin Aslım 20 yılı aşkın müzik kariyerinde; 'Gulyabani', 'Canını Seven Kaçsın', 'Gelgit' ve 'Zümrüdüanka' gibi albümleri sevenleriyle buluşturmuştu.

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Şarkıcı Aylin Aslım'dan hamilelik müjdesi! 'Hayatın bana en güzel hediyesi bu'
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