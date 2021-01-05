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Dizi aşkı gerçek olmuştu! 'dan sevgilisi 'na "2020'nin tek tatlı belası"

2016 yılında evlendiği 'yle boşandıktan günler sonra ’nun ünlü oyuncu ’la olan aşk yaşadığı ortaya çıkmış ikilinin aşk pozları magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. setinde tanışıp İsmail Hacıoğlu ile aşk yaşamaya başlayan Merve Çağıran yuva yıkan kadın eleştirileri ile karşı karşıya kalmıştı. Merve Çağıran yeni yılda sevgilisi İsmail Hacıoğlu'na ile seslendi. Merve Çağıran'ın "2020'nin tek tatlı belası" dediği İsmail Hacıoğlu'ndan yanıt gecikmedi...

Giriş Tarihi: 5.1.2021 12:37 Son Güncelleme: 5.1.2021 13:20 ABONE OL
Dizi aşkı gerçek olmuştu! Merve Çağıran'dan sevgilisi İsmail Hacıoğlu'na 2020'nin tek tatlı belası

2016 yılında evlendiği Duygu Kaya Kumarki'yle boşandıktan günler sonra İsmail Hacıoğlu'nun ünlü oyuncu Merve Çağıran'la olan aşk yaşadığı ortaya çıkmış ikilinin aşk pozları magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

Çocuk dizisi setinde tanışıp İsmail Hacıoğlu ile aşk yaşamaya başlayan Merve Çağıran yuva yıkan kadın eleştirileri ile karşı karşıya kalmıştı.

"BENİ HİÇBİR ŞEY RAHATSIZ ETMEZ"

Merve Çağıran, o dönem İsmail Hacıoğlu'yla ilgili sorulara, "Birliktelik iyi, süper gidiyor. Olabilir, hiçbir şey beni rahatsız etmez. Yuva yıktığım falan yok" demişti.

Merve Çağıran yeni yılda sevgilisi İsmail Hacıoğlu'na aşk pozu ile seslendi. Merve Çağıran'ın "2020'nin tek tatlı belası" dediği İsmail Hacıoğlu'ndan yanıt gecikmedi...

İsmail Hacıoğlu sevgilisi Merve Çağıran'ın paylaşımına "2021'de de iddialıyım" yanıtı verdi.

Yeni yılı sevgilisiyle karşılayan 28 yaşındaki oyuncunun kalp emojileri ile yaptığı paylaşım, takipçilerinden 120 bin beğeni aldı.

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Dizi aşkı gerçek olmuştu! Merve Çağıran'dan sevgilisi İsmail Hacıoğlu'na "2020'nin tek tatlı belası"
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