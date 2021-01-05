Dizi aşkı gerçek olmuştu! Merve Çağıran'dan sevgilisi İsmail Hacıoğlu'na "2020'nin tek tatlı belası"

"BENİ HİÇBİR ŞEY RAHATSIZ ETMEZ"

Merve Çağıran, o dönem İsmail Hacıoğlu'yla ilgili sorulara, "Birliktelik iyi, süper gidiyor. Olabilir, hiçbir şey beni rahatsız etmez. Yuva yıktığım falan yok" demişti.