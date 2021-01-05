Ekranların reyting rekortmeni dizilerinden "Kuruluş Osman"da rol alan oyuncu Seray Kaya, başarılı performansı ile hayranlarının sık sık dikkatini çekiyor. Sosyal medya hesabını aktif kullanan Seray Kaya, dün yeni yaşını sevenleriyle kutladı.
Ailesinin sürpriz yaparak 30 yaşını kutladığı anları Instagram'dan paylaşan Kaya, paylaşımlarına duygusal bir de not düştü.
DOĞUM GÜNÜ 4 ŞUBAT AMA...
Seray Kaya, aslında doğum gününün 4 Şubat olduğunu fakat 4 Ocak'ta kutlama sebebini şöyle anlattı: "4 Şubat olan doğum günüm babacığımın ölüm yıl dönümü olduğundan doğum günümü 4 Ocak olarak kutluyor canım ailem."
Ayrıca güzel oyuncunun yurt dışındaki hayranları da Kaya'nın doğum gününü unutmadı. Seray Kaya, o anları sosyal medyada "Gözlerim dolu dolu" mesajıyla yayınladı.
Seray Kaya'nın babası Hasan Kaya, iki yıl önce hayatını kaybetmişti. Hasan Kaya, kalp krizi nedeniyle yaşımını yitirmişti. Doğum gününde babasını kaybetmenin acısını yaşan Seray Kaya, şu duygusal yazıyı kaleme almıştı:
"Hani derler ya babasının kızı... Ben tam da babasının kızıydım. Büyüdükçe sana benzemenin gururunu yaşadım. Ve evet, sen olmaktan gurur duydum ve hep duyacağım. Sen her zaman bana merhameti, saygıyı, güçlü kalmayı öğrettin. Ben ağladığımda 'Arkanda dağ gibi baban var' derdin. Ben hayatımın her zor anında gücümü senden aldım. Şimdi biliyorum ki daha da güçlü olma vakti. Belki aramızdan ayrıldın ama bildiğim bir şey var ki sen asıl şimdi doğru yerde gerçek kavuşmanı yaşıyorsun. Doğum günüm seninle benim aramda bir bağ babacım. Gidişinin o güne denk gelmesinin bir sebebi var biliyorum. Ve kavuşacağımız günü bekliyorum."