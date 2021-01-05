Yeni yılı dağda karşıladılar

Karantina nedeniyle büyük çoğunluk 2021'e evinde girse de, yeni yılı Uludağ'da zirvede karşılayanlar da vardı. Ünlü sanatçı Hülya Avşar, kızı Zehra Çilingiroğlu ve kız kardeşi Helin Avşar ile yılbaşını dağda geçirdi. Aile, kayak yapmanın yasak olduğu zirvede kaldıkları Grand Chale'de şömine başında ve terasta günlerini geçirdi. Ağaoğlu Şirketler Grubu Yönetim Kurulu üyesi Alican Ağaoğlu da yeni yılı Uludağ'da karşıladı.Ağaoğlu My Mountain Otel'de konaklayan Alican Ağaoğlu; eşi ve çocukları ile dört günlük tatilin keyfini çıkardı. Ağaoğlu, gün boyunca kızı Alina ile güneş ve kar eşliğinde keyifli zaman geçirdi. Grand Yazıcı'da kalan Türkiye İş Kadınları Derneği Başkanı Nilüfer Bulut da yakın arkadaşları Hülya Avşar ve Bahar Şer ile bol bol dağda trekking yaptı.