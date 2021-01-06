Miray Daner'den anlamlı doğum günü isteği

Rol arkadaşı Boran Kuzum'la adı sık sık aşk dedikodularına karışan güzel oyuncu Miray Daner, özel hayatıyla sık sık gündem oluyor. Aşk iddialarını her seferinde yalanlayan Daner, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.
Son olarak dijital platformda bir dizide başrol oynayan güzel oyuncu Miray Daner, sosyal medyadan anlamlı bir çağrıda bulundu.
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Daner, Instagram ve Twitter adreslerinden doğum günü hediyesi istemediğini, bunun yerine Kansersiz Yaşam derneğindeki çocukların gülümsemesine vesile olunmasını istediğini şu sözlerle dile getirdi:
"15 Ocak benim doğum günüm. Bundan önceki doğum günlerimde beni ve dokunduğunuz kalpleri çok mutlu eden armağanlar verdiniz. Gelin bu doğum günümde Kansersiz Yaşam derneğindeki çocukların gülümsemelerine vesile olalım."
Miray Daner'in bu anlamlı çağrısı hayranları tarafından büyük takdir gördü...