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ile eski eşi davalık oldu: Nafakayı ödeyemiyorum!

ile 'ın kızı 'un, bir süredir evli iş adamı ile yasak aşk yaşadığı iddia ediliyor. İddiaları arkadaş olduklarını söyleyerek yalanlayan Tuğçe Tayfur ve Tolga Bayar, geçen günlerde ilişkilerini ilan etmişti. Diğer yandan eski eşi ile sorunlar yaşayan Tuğçe Tayfur, davalık oldu. Eski eş Taner Şafak, "Bin dolar nafakayı ödeyemiyorum" diyerek Tayfur'a dava açtı.

Giriş Tarihi: 6.1.2021 10:34 Son Güncelleme: 6.1.2021 11:06 ABONE OL
Tuğçe Tayfur ile eski eşi Taner Şafak davalık oldu: Nafakayı ödeyemiyorum!

Müzisyen Taner Şafak, 4 yaşındaki çocuğu için aylık ödediği bin dolar iştirak nafakasının 2 bin liraya indirilmesini istedi. Hürriyet'in haberine göre; Tayfur'dan geçtiğimiz yıl boşanan Şafak dilekçesinde, koronavirüs salgını nedeniyle işlerinin kötüye gittiğini ve evlilik hazırlığı içerisinde olduğu için nafakayı ödemekte güçlük çektiğini belirtti.

Şafak'ın Amerikan vatandaşı olduğunu dava dilekçesinde belirten avukatı, şu açıklamayı yaptı: "Taner Şafak, boşanmanın ardından çocuğunu görebilmek için her şeyini bırakıp Türkiye'ye yerleşmiştir. Pandemi nedeniyle Amerika'da yaşayan ailesinin işlerinde yardımcı olamamıştır. Taner Şafak, emekli olan annesi ve babasının desteği ile çocuğunun nafakasını ödemekteydi.

2 BİN LİRAYA DÜŞÜRÜLMESİNİ İSTİYOR

Nafakayı ödemek için bankalara başvuran ve kredi almaya çalışan Taner Şafak'ın bu talebi de yabancı olması nedeniyle reddedilmiştir. Bu nedenle Türk lirasıyla aylık 8 bin lirayı bulan iştirak nafakasının 2 bin liraya düşürülmesini talep ediyoruz."

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Tuğçe Tayfur ile eski eşi Taner Şafak davalık oldu: Nafakayı ödeyemiyorum!
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