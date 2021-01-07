Bir süredir yakın arkadaşı Demet Akalın'la "Demet ve Alişan ile Sabah Sabah" isimli programı sunan ünlü şarkıcı Alişan, ülkemize yeni gelen koronavirüs aşısı için gönüllü oldu. Demet Akalın canlı yayını sunarken hastaneye giden Alişan, aşı yaptırdığı anlarda canlı yayın yaptı.

"İŞİN TEK ÇÖZÜMÜ AŞIYSA OLMAK İSTEDİM"

Faz 3 aşı grubunda ilk doz aşısını olan Alişan yaptığı açıklamada, "Ben değil herkes bıktı bu Covid-19'dan... Bu işin tek çözümü aşıysa ben de bu aşıyı olmak istedim. Bir an önce bu işten kurtulmak ve örnek olmak istedim" şeklinde konuştu.

DEMET AŞI YAPTIRAMADI

Öte yandan aşı için arkadaşı gibi gönüllü olan Demet Akalın, gelen sonuçlarının uygun olmamasından dolayı aşı yaptıramadı.

Ünlü ismin diğer arkadaşı Çağla Şıkel de geçtiğimiz günlerde aşı olmuş, "3. faz gönüllüsü olarak coronavac aşımı oldum. Koronadan korkun, aşıdan değil" demişti.

Şıkel'in paylaşımına 'nasıl aşı oldunuz, size ayrımcılık mı yapıldı?' mesajları atılınca ise ünlü manken, "Yanlış anlaşılmalar olduğunu görünce bir bilgilendirme yapmanın gerekli olduğunu düşündüm... Ben her 18/59 yaş arası vatandaşın hakkı olan 'Çin aşısı Faz 3 çalışmalarına Sağlık Bakanlığımıza başvurarak gönüllü olarak katıldım. Bu çalışmaya denek olarak katılan 8 bin vatandaştan biriyim." açıklamasını yapmıştı.