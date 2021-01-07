Sempatik tavırları ve başarılı performansıyla hatrı sayılır bir hayran kitlesine sahip olan ünlü sunucu ve oyuncu Alp Kırşan, sosyal medya paylaşımlarına hız verdi. Kırşan, son olarak Instagram hesabından perşembe günleri tercih edilen 'tbt' paylaşımına imza attı. Ünlü sunucu, Kıvanç Tatlıtuğ, Çağatay Ulusoy ve Yağmur Atacan'la Bodrum'da çekildiği bir fotoğrafı sosyal medyadan yayınladı.

BEĞENİ YAĞDI!

Balık tutmak için denize açıldıkları görülen ünlü oyuncular beğeni yağmuruna tutuldu. Kısa sürede binlerce beğeni alan fotoğrafa, "Şampiyonlar ligi", "Kadroya bak" ve "Bütün yakışıklılar bir araya gelmiş" şeklinde yorumlar yapıldı.

Öte yandan Türkiye'nin en gözde iki jönü Kıvanç Tatlıtuğ ve Çağatay Ulusoy'un dostluğu uzun yıllara dayanıyor. Sık sık bir araya gelen yakın dostlar, aynı hobileri de paylaştığından çok iyi anlaşıyor. Her ikisi de doğa tutkunu olan oyuncular, doğada yapılan her türlü aktiviteden keyif alıyor. İkilinin ortak tutkularından biri de balığa çıkmak...