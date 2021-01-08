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Aşk kısa sürdü! ile yollarını ayırdı

Ünlü oyuncu , geride bıraktığımız yıl ekim ayında gönlünü müzisyen 'e kaptırmıştı. Ancak 3 aylık aşk kısa sürdü. Vildan Atasever ve Mehmet Erdem, yollarını ayırma kararı aldı. İşte ünlü çiftin ayrılığının perde arkası...

Giriş Tarihi: 8.1.2021 15:28 ABONE OL
Aşk kısa sürdü! Vildan Atasever ile Mehmet Erdem yollarını ayırdı

Geçtiğimiz yılın sürpriz aşklarından olan Vildan Atasever-Mehmet Erdem ilişkisi kısa sürdü. 2020'nin ekim ayından bu yana aşk yaşayan ikiliden Vildan Atasever, sosyal medya hesabından Mehmet Erdem'i takip etmeyi bıraktı.

ARADIĞI MUTLULUĞU YİNE BULAMADI

Şimdilerde Payitaht Abdülhamid dizisinde Saliha Sultan karakterini canlandıran güzel oyuncu, 2020'nin haziran ayında nişanlısı Erdem Akdemir ile ayrılmıştı. Nişanlısından ayrıldıktan kısa bir süre sonra Mehmet Erdem'le yeni bir aşka yelken açan Vildan Atasever, hayranlarını üzdü.

AÇIKLAMA BEKLENİYOR

İlişkilerini gözden uzakta yaşamayı tercih eden çiftin ayrılık sonrası ne açıklama yapacağı merak ediliyor. (Magazinburada)

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Aşk kısa sürdü! Vildan Atasever ile Mehmet Erdem yollarını ayırdı
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