Bige Önal sevgilisi Aras Bulut İynemli ile ilgili itirafta bulundu!

Oyuncu Bige Önal, sevgilisi Aras Bulut İynemli'yi çok fazla göremediğini söyledi: "Aras, çok yoğun çalışıyor, o yüzden görüşemiyoruz. Ama ilişkimiz güzel gidiyor."
Hürriyet'in haberine göre; Oyuncu Bige Önal önceki akşam Zekeriyaköy'deki bir marketten çıkarken görüntülendi. Ünlü oyuncu, "Alışveriş yaptım. Ama bu akşam yemeğimi tek yiyeceğim" dedi.
Önal, oyuncu Aras Bulut İynemli'yle uzun zamandır süren ilişki hakkında şunları söyledi: "İlişkimiz çok güzel gidiyor. Aras çok çalıştığı için gelemiyor.