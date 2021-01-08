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sevgilisi ile ilgili itirafta bulundu!

Ünlü oyuncu önceki akşam ’de görüntülendi. Güzel oyuncu Bige Önal sevgilisi ile ilgili itirafta bulundu. Bige Önal, oyuncu Aras Bulut İynemli’yle uzun zamandır süren ilişki hakkında şunları söyledi: “İlişkimiz çok güzel gidiyor. Aras çok çalıştığı için gelemiyor. Ben de sizin gibi Aras’ı yoğun geçen set ortamından dolayı fazla göremiyorum.”

Giriş Tarihi: 8.1.2021 17:47 Son Güncelleme: 8.1.2021 17:48 ABONE OL
Bige Önal sevgilisi Aras Bulut İynemli ile ilgili itirafta bulundu!

Oyuncu Bige Önal, sevgilisi Aras Bulut İynemli'yi çok fazla göremediğini söyledi: "Aras, çok yoğun çalışıyor, o yüzden görüşemiyoruz. Ama ilişkimiz güzel gidiyor."

Hürriyet'in haberine göre; Oyuncu Bige Önal önceki akşam Zekeriyaköy'deki bir marketten çıkarken görüntülendi. Ünlü oyuncu, "Alışveriş yaptım. Ama bu akşam yemeğimi tek yiyeceğim" dedi.

Önal, oyuncu Aras Bulut İynemli'yle uzun zamandır süren ilişki hakkında şunları söyledi: "İlişkimiz çok güzel gidiyor. Aras çok çalıştığı için gelemiyor.

Ben de sizin gibi Aras'ı yoğun geçen set ortamından dolayı fazla göremiyorum." Oyuncu, yakın zamanda yeni bir projeyle setlere döneceğinin haberini de verdi.

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Bige Önal sevgilisi Aras Bulut İynemli ile ilgili itirafta bulundu!
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