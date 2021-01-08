Eski aşıklar Hande Erçel ve Murat Dalkılıç birbirini silmişti! İlk açıklama Hande'den geldi

Oyuncu Hande Erçel magazin gündeminden düşmüyor. Habertürk'ün haberine göre; oyuncu Hande Erçel, önceki akşam set çıkışı Kavacık'ta yapılan polis çevirmesine takıldı. Burada gazetecileri karşısında görünce kısa süreli şok yaşayan Erçel, "Sizden korkulur. Her yerdesiniz!" diyerek, muhabirlere takıldı.

"ÇOK İYİ ARKADAŞIZ"

Her şeyin yolunda gittiğini söyleyen Hande Erçel, rol arkadaşı Kerem Bürsin sorularına, "Çok iyi arkadaşız" cevabını verdi.

"ARKADAŞ OLARAK AYRILDIK"

Ünlü oyuncu, eski aşkı Murat Dalkılıç'ın kendisini takipten çıkması hakkında ise, "Arkadaş olarak ayrıldık" açıklamasını yaptı.

Şarkıcı Murat Dalkılıç ve oyuncu Hande Erçel, yaklaşık altı ay önce ilişkilerini sonlandırmıştı. Erçel, geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada Dalkılıç ile dostça ayrıldıklarını belirtmişti.

ESKİ AŞKINI SİLDİ



Ayrılık sonrası konuyla ilgili herhangi bir açıklamada bulunmayan şarkıcı, Erçel'i silmişti. Dalkılıç'ın bu hamlesinin ardından Hande Erçel de eski sevgilisini sosyal medyada takip etmeyi bırakmıştı.