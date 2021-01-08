Haberler Günaydın Haberleri Eski aşıklar Hande Erçel ve Murat Dalkılıç birbirini silmişti! İlk açıklama Hande'den geldi

Eski aşıklar ve birbirini silmişti! İlk açıklama Hande'den geldi

Geçtiğimiz aylarda şarkıcı ile bir dargın bir barışık ilişkisini sonlandıran 'in adı bir süredir partneri ile anılıyor. Bu iddialar ise Hande Erçel'in eski aşkı Murat Dalkılıç'ı harekete geçirdi. Dalkılıç Erçel'i sildi, güzel oyuncudan da geri hamle gecikmedi. Arkadaş olarak kalacaklarını söylemelerine rağmen birbirilerini silen ikiliden Hande Erçel, konuyla ilgili olarak ilk kez konuştu.

Giriş Tarihi: 8.1.2021 12:23 Son Güncelleme: 8.1.2021 12:29 ABONE OL
Eski aşıklar Hande Erçel ve Murat Dalkılıç birbirini silmişti! İlk açıklama Hande'den geldi

Oyuncu Hande Erçel magazin gündeminden düşmüyor. Habertürk'ün haberine göre; oyuncu Hande Erçel, önceki akşam set çıkışı Kavacık'ta yapılan polis çevirmesine takıldı. Burada gazetecileri karşısında görünce kısa süreli şok yaşayan Erçel, "Sizden korkulur. Her yerdesiniz!" diyerek, muhabirlere takıldı.

"ÇOK İYİ ARKADAŞIZ"

Her şeyin yolunda gittiğini söyleyen Hande Erçel, rol arkadaşı Kerem Bürsin sorularına, "Çok iyi arkadaşız" cevabını verdi.

"ARKADAŞ OLARAK AYRILDIK"

Ünlü oyuncu, eski aşkı Murat Dalkılıç'ın kendisini takipten çıkması hakkında ise, "Arkadaş olarak ayrıldık" açıklamasını yaptı.

Şarkıcı Murat Dalkılıç ve oyuncu Hande Erçel, yaklaşık altı ay önce ilişkilerini sonlandırmıştı. Erçel, geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada Dalkılıç ile dostça ayrıldıklarını belirtmişti.

ESKİ AŞKINI SİLDİ

Ayrılık sonrası konuyla ilgili herhangi bir açıklamada bulunmayan şarkıcı, Erçel'i silmişti. Dalkılıç'ın bu hamlesinin ardından Hande Erçel de eski sevgilisini sosyal medyada takip etmeyi bırakmıştı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Eski aşıklar Hande Erçel ve Murat Dalkılıç birbirini silmişti! İlk açıklama Hande'den geldi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA