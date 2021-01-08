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Koronavirüse yakalanan 'den üzücü bir haber daha! Bahar Şahin oldu

Yeni bir diziye başlamak için gün sayarken koronavirüse yakalandığını duyuran ünlü oyuncu , üzücü haber sonrası dizinin kadrosundan ayrılmıştı. Zor günler geçiren Bahar Şahin, bir kez daha oldu. Önceki akşam hastaneye kaldırılan güzel oyuncunun yumurtalıklarından sorun yaşadığı ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 8.1.2021 10:35 Son Güncelleme: 8.1.2021 10:40 ABONE OL
Koronavirüse yakalanan Bahar Şahin'den üzücü bir haber daha! Bahar Şahin hastanelik oldu

Geçtiğimiz aylarda koronavirüse yakalanması nedeniyle başrol oynayacağı 'İyi Aile Babası' dizisinden ayrılmak zorunda kalan Bahar Şahin, önceki akşam hastaneye kaldırıldı.

AMELİYAT OLACAK

Şahin, karın ağrısı şüphesiyle kaldırıldığı hastanede yapılan testler sonucu korona değil yumurtalıklarından sorun yaşadığı ortaya çıktı. TV100'ün haberine göre; güzel oyuncu, uygulanan tedavi sonrası bir gece geçirdiği hastaneden taburcu olurken, önümüzde günlerde küçük bir operasyon geçireceği öğrenildi.

CENAN ADIGÜZEL'LE BARIŞTI

Oyuncu Bahar Şahin eski sevgilisi Cenan Adıgüzel'le barıştı. Ayrılığa dayanamayan çift mutlu haberi sosyal medya hesabından sevenlerine duyurdu. Barışma haberini Bahar Şahin Nil Karaibrahimgil'in 'Ben Ona Resmen Aşığım' şarkısı eşliğinde paylaşmıştı.

Bahar Şahin ve Cenan Adıgüzel ilişkisine üçüncü şahıs söylentileri bomba gibi düşmüştü. Şahin'in Zalim İstanbul dizisindeki rol arkadaşı Mehmet Ozan Dolunay ile yakınlaştığı iddialarının üzerine Cenan Adıgüzel'in ilişkiye nokta koyduğu konuşulmuştu.

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Koronavirüse yakalanan Bahar Şahin'den üzücü bir haber daha! Bahar Şahin hastanelik oldu
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