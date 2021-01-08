Koronavirüse yakalanan Bahar Şahin'den üzücü bir haber daha! Bahar Şahin hastanelik oldu

Geçtiğimiz aylarda koronavirüse yakalanması nedeniyle başrol oynayacağı 'İyi Aile Babası' dizisinden ayrılmak zorunda kalan Bahar Şahin, önceki akşam hastaneye kaldırıldı.
AMELİYAT OLACAK
Şahin, karın ağrısı şüphesiyle kaldırıldığı hastanede yapılan testler sonucu korona değil yumurtalıklarından sorun yaşadığı ortaya çıktı. TV100'ün haberine göre; güzel oyuncu, uygulanan tedavi sonrası bir gece geçirdiği hastaneden taburcu olurken, önümüzde günlerde küçük bir operasyon geçireceği öğrenildi.
CENAN ADIGÜZEL'LE BARIŞTI
Oyuncu Bahar Şahin eski sevgilisi Cenan Adıgüzel'le barıştı. Ayrılığa dayanamayan çift mutlu haberi sosyal medya hesabından sevenlerine duyurdu. Barışma haberini Bahar Şahin Nil Karaibrahimgil'in 'Ben Ona Resmen Aşığım' şarkısı eşliğinde paylaşmıştı.