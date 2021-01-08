Koronavirüse yakalanan Bahar Şahin'den üzücü bir haber daha! Bahar Şahin hastanelik oldu

AMELİYAT OLACAK

Şahin, karın ağrısı şüphesiyle kaldırıldığı hastanede yapılan testler sonucu korona değil yumurtalıklarından sorun yaşadığı ortaya çıktı. TV100'ün haberine göre; güzel oyuncu, uygulanan tedavi sonrası bir gece geçirdiği hastaneden taburcu olurken, önümüzde günlerde küçük bir operasyon geçireceği öğrenildi.