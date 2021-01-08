Ünlü oyuncu Merve Boluğur, özel hayatındaki gelişmelerle bir süredir gündemde. Murat Dalkılıç'tan boşandıktan sonra depresyona girdiği iddia edilen, projeleri de tutmadığı için ekranlara dönmediği öne sürülen Boluğur, şimdilerde kendini YouTube kanalına verdi. Yaptığı açıklamalarla da sık sık adından söz ettiriyor.
ŞARKICI OLUYOR
Merve Boluğur son bombasını da patlattı. Ünlü oyuncu bu kez de şarkıcılığa adım atacağını açıkladı. Boluğur, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, "Sürprizimi açıklıyorum; yeni şarkım yolda" dedi.
IŞIN KARACA'DAN POLEMİK YARATACAK YORUM!
Bu haberi gören Işın Karaca ise Twitter hesabından şaşırtan bir yorumda bulundu. Karaca, "Çünkü müzik piyasasında bir sen eksiktin güzel kız!" ifadelerini kullandı.