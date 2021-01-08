Ünlü oyuncu Merve Boluğur, özel hayatındaki gelişmelerle bir süredir gündemde. Murat Dalkılıç'tan boşandıktan sonra depresyona girdiği iddia edilen, projeleri de tutmadığı için ekranlara dönmediği öne sürülen Boluğur, şimdilerde kendini YouTube kanalına verdi. Yaptığı açıklamalarla da sık sık adından söz ettiriyor.