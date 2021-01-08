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Şarkıcı olacağını açıklayan 'a 'dan sert tepki: Bir sen eksiktin!

Uzun süredir ekranlardan uzak kalan oyuncu , geçtiğimiz günlerde YouTube kanalı açmıştı. Kanalında aktif olan Boluğur, son dönemde yaptığı açıklamalarla gündemden düşmüyor. Güzel oyuncu son olarak bombayı patlattı ve "Sürprizimi açıklıyorum; yeni şarkım yolda" dedi. Bu açıklama Merve Boluğur'un hayranlarını şaşırtırken, en çarpıcı yorum şarkıcı 'dan geldi.

Giriş Tarihi: 8.1.2021 16:23 Son Güncelleme: 8.1.2021 17:14 ABONE OL
Şarkıcı olacağını açıklayan Merve Boluğur'a Işın Karaca'dan sert tepki: Bir sen eksiktin!

Ünlü oyuncu Merve Boluğur, özel hayatındaki gelişmelerle bir süredir gündemde. Murat Dalkılıç'tan boşandıktan sonra depresyona girdiği iddia edilen, projeleri de tutmadığı için ekranlara dönmediği öne sürülen Boluğur, şimdilerde kendini YouTube kanalına verdi. Yaptığı açıklamalarla da sık sık adından söz ettiriyor.

ŞARKICI OLUYOR

Merve Boluğur son bombasını da patlattı. Ünlü oyuncu bu kez de şarkıcılığa adım atacağını açıkladı. Boluğur, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, "Sürprizimi açıklıyorum; yeni şarkım yolda" dedi.

IŞIN KARACA'DAN POLEMİK YARATACAK YORUM!

Bu haberi gören Işın Karaca ise Twitter hesabından şaşırtan bir yorumda bulundu. Karaca, "Çünkü müzik piyasasında bir sen eksiktin güzel kız!" ifadelerini kullandı.

Merve Boluğur'un polemik yaratacak olan bu sözlere ne yanıt vereceği ise merak konusu oldu.

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Şarkıcı olacağını açıklayan Merve Boluğur'a Işın Karaca'dan sert tepki: Bir sen eksiktin!
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