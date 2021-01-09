Nafakasına yüzde 300 zam istemişti! Ivana Sert eski eşine sert çıktı

Ivana Sert, eski eşi Yurdal Sert'in "İşlerim yolunda gitmiyor" şeklindeki savunmasına, "Hepimizin işleri kötü gidiyor ama çocuğumuz var ve ona bakmak zorundayız, bu kadar yani. Ben çocuğum için çalışıyorum. Ömrümü veriyorum ve herkes de böyle yapmalı bence. Baba olarak değerlendirsinler bu konuyu. Eşine vermiyorsun zaten nafakayı, çocuk için veriyorsun" karşılığını verdi.