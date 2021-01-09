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Nafakasına yüzde 300 zam istemişti! Ivana Sert eski eşine sert çıktı

Moda dünyasından şarkıcılığa hızlı bir geçiş yapan Ivana Sert, oğlu Ateş'in babası 'ten 2013 yılında boşanmıştı. Eski eşinin ödediği 5 bin TL'lik nafakayı az bulan Sert, yüzde 300 zam yapılması için Yurdal Sert'e dava açmıştı. Ivana Sert açtığı davayla ilgili konuştu.

Giriş Tarihi: 9.1.2021 12:19 Son Güncelleme: 9.1.2021 12:47 ABONE OL
Nafakasına yüzde 300 zam istemişti! Ivana Sert eski eşine sert çıktı

Ivana Sert, önceki gün sevgilisi Sezer Dermenci ile Nişantaşı'nda görüntülendi. Sert, işlerinin bozulması nedeniyle nafaka ödeyemeyen eski eşi Yurdal Sert hakkındaki soruları yanıtladı:

"Ne diyeyim, nafaka ödeyemeyecekseniz neden çocuk yapıyorsunuz, baba olmayın mı diyeyim? Ben nafakayı az bulmuyorum ama çocuğun okul masraflarını karşılamadığı için yapacak bir şey yok. Bu konu hakkında çok fazla konuşmak istemiyorum. Sonuçta bu senin evladın, çocuk senin!"

Ivana Sert, eski eşi Yurdal Sert'in "İşlerim yolunda gitmiyor" şeklindeki savunmasına, "Hepimizin işleri kötü gidiyor ama çocuğumuz var ve ona bakmak zorundayız, bu kadar yani. Ben çocuğum için çalışıyorum. Ömrümü veriyorum ve herkes de böyle yapmalı bence. Baba olarak değerlendirsinler bu konuyu. Eşine vermiyorsun zaten nafakayı, çocuk için veriyorsun" karşılığını verdi.

2004'te dünyaevine giren Yurdal Sert ve İvana Sert'in evliliği dokuz yıl sürmüştü.

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Nafakasına yüzde 300 zam istemişti! Ivana Sert eski eşine sert çıktı
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