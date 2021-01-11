Maskesiz görüntülenen Kadir Doğulu'dan tepki çeken açıklama!

HAVA YOLUYLA BULAŞMA MÜMKÜN

Bilim insanlarının Kovid-19 hastalığına yol açan yeni tip koronavirüsün her türünün hava yoluyla bulaşıp bulaşmadığını ve bu bulaşın nasıl olduğuna dair daha detaylı araştırmalar yürütüyor. Ancak şu ana kadar elde edilen bulgular, hava yoluyla bulaşmanın mümkün olduğuna işaret ediyor.