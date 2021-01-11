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Maskesiz görüntülenen 'dan tepki çeken açıklama!

Meslektaşı 'le mutlu bir evlilik sürdüren oyuncu , önceki gün sokakta maskesiz gezerken görüntülendi. Kadir Doğulu, "Neden maske takmıyorsunuz?" sorusuna, "Virüsün havadan bulaştığına dair bir kanıt yok. O yüzden tek başıma yürürken maske takmıyorum" yanıtını verdi. Doğulu'nun bu sözleri tepki toplamasına sebep oldu.

Giriş Tarihi: 11.1.2021 12:29 ABONE OL
Maskesiz görüntülenen Kadir Doğulu'dan tepki çeken açıklama!

Koronavirüs salgını nedeniyle pandemide olduğumuz şu günlerde Cihangir'de görüntülenen ünlü oyuncu Kadir Doğulu, maskesiz dolaşınca dikkatleri üzerine çekti.

"TEK BAŞIMA YÜRÜRKEN TAKMIYORUM"

Muhabirlerin oyuncu Kadir Doğulu'ya "Neden maske takmıyorsunuz?" sorusuna verdiği yanıtla tepki çekti. Doğulu, "Virüsün havadan bulaştığına dair bir kanıt yok. O yüzden tek başıma yürürken maske takmıyorum" ifadelerini kullandı.

HAVA YOLUYLA BULAŞMA MÜMKÜN

Bilim insanlarının Kovid-19 hastalığına yol açan yeni tip koronavirüsün her türünün hava yoluyla bulaşıp bulaşmadığını ve bu bulaşın nasıl olduğuna dair daha detaylı araştırmalar yürütüyor. Ancak şu ana kadar elde edilen bulgular, hava yoluyla bulaşmanın mümkün olduğuna işaret ediyor.

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Maskesiz görüntülenen Kadir Doğulu'dan tepki çeken açıklama!
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