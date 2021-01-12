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o iddialara sert çıktı!

ve 'ın evliliği, geçtiğimiz şubat ayında olaylı bir şekilde bitti. Berk Oktay, çıkan son haberler hakkında konuştu. Merve Şarapçıoğlu, Berk Oktay'ın boşanmadan mutfaktaki su sebilinden salondaki gazeteliğe ve kasadaki düğün takılarına kadar her şeyi aldığını açıklamıştı. Eski eşinin uygunsuz görüntülerini yayma suçundan ceza alan Merve Şarapçıoğlu, Berk Oktay'ın, ailesi tarafından takılan 59 bin TL’lik saatin sertifikasını bile istediğini söylemişti.

Giriş Tarihi: 12.1.2021 12:15 Son Güncelleme: 12.1.2021 12:15 ABONE OL
Berk Oktay o iddialara sert çıktı!

Oyuncu Berk Oktay, önceki akşam Yeniköy'de objektiflere yansıdı. Oktay, gazetecilerin eski eşi Merve Şarapçıoğlu ile aralarında saat krizi yaşandığı iddialarıyla ilgili sorularına sert çıktı.

Milliyet'in haberine göre; Berk Oktay, önceki akşam Yeniköy'de görüntülendi. Gazetecilerin, "Eski eşiniz Merve Şarapçıoğlu'yla aranızda bir saat krizi yaşandı. Neler söylemek istersiniz?" sorusuna yanıt verdi.

Oktay, "Bunlara sadece gülüp geçiyorum. Çok şükür hayatım güzel gidiyor. Güzel bir işim ve güzel giden bir ilişkim var. Bunların dışında başka şeylerle ilgilenmiyorum. Rüzgar sadece kayadan toz alır.

Gerekli hukuk işlemlerimi sürdürüyorum, devam eden davalar da var. Bugüne kadar bütün davalarımı da kazandım. Bundan sonrakilere de adalet gerekli cevabı verecektir" dedi.

Yakışıklı oyuncu, sözlerine; "Yok saat olayı, yok trans olayı, yok evi toplayıp, gitmişim...

Saçma sapan işler. Karşı taraf ceza alıyor, sonra abuk subuk şeyler çıkıyor. Birileri de buna çanak tutuyor. Artık daha fazla konuşmak istemiyorum" diye devam etti.

38 yaşındaki Oktay, "Ülkemiz öncelikle bu koronavirüs illetinden kurtulsun, herkese sağlık diliyorum" sözlerini noktaladı.

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Berk Oktay o iddialara sert çıktı!
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