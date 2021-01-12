Oyuncu Berk Oktay, önceki akşam Yeniköy'de objektiflere yansıdı. Oktay, gazetecilerin eski eşi Merve Şarapçıoğlu ile aralarında saat krizi yaşandığı iddialarıyla ilgili sorularına sert çıktı.
Milliyet'in haberine göre; Berk Oktay, önceki akşam Yeniköy'de görüntülendi. Gazetecilerin, "Eski eşiniz Merve Şarapçıoğlu'yla aranızda bir saat krizi yaşandı. Neler söylemek istersiniz?" sorusuna yanıt verdi.
Oktay, "Bunlara sadece gülüp geçiyorum. Çok şükür hayatım güzel gidiyor. Güzel bir işim ve güzel giden bir ilişkim var. Bunların dışında başka şeylerle ilgilenmiyorum. Rüzgar sadece kayadan toz alır.
Gerekli hukuk işlemlerimi sürdürüyorum, devam eden davalar da var. Bugüne kadar bütün davalarımı da kazandım. Bundan sonrakilere de adalet gerekli cevabı verecektir" dedi.
Yakışıklı oyuncu, sözlerine; "Yok saat olayı, yok trans olayı, yok evi toplayıp, gitmişim...
Saçma sapan işler. Karşı taraf ceza alıyor, sonra abuk subuk şeyler çıkıyor. Birileri de buna çanak tutuyor. Artık daha fazla konuşmak istemiyorum" diye devam etti.