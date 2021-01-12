Dilara Aksüyek ve Onur Bay'dan ihmaller zinciri! Yasakları hiçe saydılar

33 yaşındaki oyuncu Dilara Aksüyek ile 24 yaşındaki meslektaşı Onur Bay'ın, geçtiğimiz haftalarda aşk yaşamaya başladığı ortaya çıkmış ve haber magazin gündemini sallamıştı.
Son olarak "İstanbullu Gelin" dizisinde 'İpek' karakterine hayat veren Aksüyek, "Arka Sokaklar"ın 'Tekin'i Onur Bay ile ilişkisine doludizgin devam ediyor.
Taze çift, sokağa çıkma yasağının olduğu gün ise kural tanımadı. Aksüyek, önce kapalı alanda sigara içti. Sadece paket servis olan mekanda bir şeyler atıştıran ikili, içeride de maskesizdi.
Dilara Aksüyek, mekandan çıkarken de maskesini takmadı. İkilinin peş peşe yaptığı bu kural tanımaz hareketler görenlerin tepkisini çekti.
Öte yandan bu sürpriz aşk magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Son olarak İstanbullu Gelin dizisinde İpek karakteriyle izlediğimiz Dilara Aksüyek, gönlünü Arka Sokaklar'ın Tekin'i Onur Bay'a kaptırmıştı.
Ceyhun Mengiroğlu ile 5 yıllık ilişkisini bitiren Dilara Aksüyek eski aşkını çabuk unutup yeni bir aşka yelken açmıştı.