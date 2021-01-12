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o iddialara isyan etti: Yaratılan algı beni rahatsız ediyor!

Geçtiğimiz yıla aşkıyla damga vuran , yaptığı lüks harcamalarla da gündemden düşmüyor. Her giydiği kıyafetle olay olmayı başaran ünlü popçunun, sık sık üzerine servet taşıdığına dair haberler magazine yansıyor. Son olarak Hadise'nin, İtalya ve ABD'den 100 bin TL değerinde elbise sipariş ettiği iddia edilmişti. Konuyla ilgili sessizliğini bozan Hadise, "Haberlerle yaratılan algı beni gerçekten rahatsız ediyor ve üzüyor" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

Giriş Tarihi: 12.1.2021 10:41 Son Güncelleme: 12.1.2021 11:08 ABONE OL
Hadise o iddialara isyan etti: Yaratılan algı beni rahatsız ediyor!
Geçtiğimiz aylarda yelken açtığı Kaan Yıldırım aşkı ile bir süredir gündemde olan Hadise, hakkında çıkan "Yurt dışından 100 bin TL değerinde elbise sipariş etti" iddiaları karşısında sessizliğini bozdu.

"NORMALDE CEVAP VERMEM ANCAK..."

İddiaların gerçek dışı olduğunu belirten ünlü şarkıcı Hadise, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Hiç almadığım kıyafetlerin, hiç harcamadığım paraların haberlerini bugüne kadar birçok kez okudum. Bu tarz masa başında yapılmış ve gerçeği yansıtmayan haberlere normalde cevap vermem ancak pandemi nedeni ile milyonlarca insan ciddi bir şekilde ekonomik zorluk yaşarken böyle gerçek dışı haberlerle yaratılan algı beni gerçekten rahatsız ediyor ve üzüyor. Umarım güzel günler yakındır. Herkese sevgilerimle..." dedi.

2020'NİN SÜRPRİZ AŞKI

Hadise-Kaan Yıldırım birlikteliği, Cem Yılmaz-Serenay Sarıkaya çifti ile birlikte geçtiğimiz yılın sürpriz aşklarından biriydi. Hadise ile Kaan Yıldırım aşkı, Yıldırım'ın köpeği Benek sayesinde ortaya çıkmıştı. Yıldırım'ın fotoğraflarından Benek adlı köpeği tanıyan sosyal medya kullanıcıları, ikilinin birlikteliklerini belgelemişti.

"İLİŞKİYİ NOKTALADIM"

Ancak çiftin aşkları yaklaşık 8 ay sürdü. Hadise, Instagram hesabından yaptığı açıklamada, "Aşk çok güzel, her şey aşkla güzel. Herkesin yaşaması, yaşamaktan korkmaması gereken tek duygu... Ama bazen aşk olsa da olmuyor. Bu yüzden bu kararı almak ve sizinle paylaşmak istedim. Kaan Yıldırım ile yaşadığım ilişkiyi noktalandırmış bulunuyorum. Kendisine hayatında başarı ve mutluluk dilerim. Hep söylerim bizi aşk ve sevgi kurtaracak, aşk hep olsun. Kendinize iyi bakın." ifadelerini kullandı.

BARIŞMA DEDİKODULARI

Geçtiğimiz hafta Hadise'nin oyuncu Kaan Yıldırım ile barıştığı ve sosyal medya hesabından yayınladığı yeni pozlarını sevgilisinin evinin bahçesinden verdiği öne sürüldü. Çiftin ilişkilerine bir şans daha vererek, barıştığı iddia edildi. İkili, konuyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.
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Hadise o iddialara isyan etti: Yaratılan algı beni rahatsız ediyor!
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