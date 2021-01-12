İvana Sert'ten sevgilisi Sezer Dermenci'ye doğum günü jesti!

Ivana Sert aradığı aşkı Sezer Dermenci'de buldu. Bir süredir doludizgin aşk yaşayan çift, sosyal medyada da ilişkilerini ilan etmekten çekinmiyor.

Sezer Dermenci'yle sık sık paylaşım yapmayı da ihmal etmeyen Ivana Sert, son olarak sevgilisine yaptığı jestle gündeme geldi.

OTEL ODASI TUTTU

Cadde'nin haberine göre; sevgilisine evde kahvaltı yaparken, "Valizi topla" diyerek otele götüren Ivana Sert, Sezer Dermenci'nin de kendisi gibi tarih sevgisi olduğunu ve bu yüzden tarihi bir yapıda kalmayı tercih ettiklerini belirtti.

Sevgilisinin sesini çok beğendiğini kendisinin profesyonel olarak şarkı söylemediğini belirten Sert, ilişkisi hakkında, "Çok şükür birbirimizi bulduk, mutluyuz" dedi.

"SERENAY SEVER"

Sert ayrıca eski eşiyle ilgili, sekiz senedir nafakasında artış olmadığını ve artan okul masrafları sebebiyle doğal olarak bir atış beklediğini anlattı. Modacı, programının jüri üyelerini sayarken ise "Seray Sever" yerine "Serenay Sever" demesi güldürdü.

NAFAKAYI AZ BULMUŞTU



Ünlü modacı, 2013 yılında boşandığı Yurdal Sert'in ödediği 5 bin TL'lik nafakanın, oğlu Ateş'in eğitim masraflarına yetmediği için yüzde 300 zam yapılmasını isteyerek açtığı davayla ilgili açıklama yapmıştı. Ivana Sert, eski eşi Yurdal Sert'in "İşlerim yolunda gitmiyor" şeklindeki savunmasına, "Hepimizin işleri kötü gidiyor ama çocuğumuz var ve ona bakmak zorundayız, bu kadar yani" karşılığını verdi.

2004'te dünyaevine giren Yurdal Sert ve İvana Sert'in evliliği dokuz yıl sürmüştü.