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da estetikli çıktı! Berrak Tüzünataç'ı bir de böyle görün....

Son zamanlarda yer aldığı projelerden çok çalkantılı aşk hayatı ile gündeme gelen sosyal medyada ilgi odağı oldu. ile adından söz ettirmeyi başardı. Berrak Tüzünataç'ın sanatsal bir çalışma olduğunu söylediği sosyal medyanın konuşulanlarından oldu. Peki merak konusu olan Berrak Tüzünataç'ın da estetik harikası olduğunu biliyor muydunuz? İşte ...

Giriş Tarihi: 12.1.2021 11:14 Son Güncelleme: 12.1.2021 11:38 ABONE OL
Berrak Tüzünataç da estetikli çıktı! Berrak Tüzünataç'ı bir de böyle görün....

Son zamanlarda yer aldığı projelerden çok çalkantılı aşk hayatı ile gündeme gelen Berrak Tüzünataç sosyal medyada ilgi odağı oldu.

Güzel oyuncu Berrak Tüzünataç son yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeyi başardı.

Berrak Tüzünataç'ın sanatsal bir çalışma olduğunu söylediği üstsüz pozları sosyal medyanın konuşulanlarından oldu.

Berrak Tüzünataç'ın vücudunu yazılarla doldurduğu paylaşımları kısa sürede yayıldı.

Daha önce katıldığı bir YouTube kanalında kendisi hakkında açıklamalarda bulunan oyuncu Berrak Tüzünataç'ın sözleri ile magazin gündemine damga vurmuştu.

Berrak Tüzünataç "Saçlarımı hiç boyatmadım. Annem çok doğaldır. Bana sürekli 'saçına dokunma, kaşına dokunma' derdi." sözlerinin yanı sıra "Yüzümde hiç estetiğim yok, ama göğüslerimde var." demişti..

Peki Berrak Tüzünataç gerçekten doğal güzel mi? İşte Berrak Tüzünataç'ın estetiksiz hali...

Berrak Tüzünataç'ın eski halini merak edenler karşılarına çıkan fotoğrafla hayal kırıklığına uğradı.

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Berrak Tüzünataç da estetikli çıktı! Berrak Tüzünataç'ı bir de böyle görün....
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