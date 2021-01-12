Berrak Tüzünataç da estetikli çıktı! Berrak Tüzünataç'ı bir de böyle görün....

Berrak Tüzünataç "Saçlarımı hiç boyatmadım. Annem çok doğaldır. Bana sürekli 'saçına dokunma, kaşına dokunma' derdi." sözlerinin yanı sıra "Yüzümde hiç estetiğim yok, ama göğüslerimde var." demişti..