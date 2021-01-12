Berrak Tüzünataç da estetikli çıktı! Berrak Tüzünataç'ı bir de böyle görün....

Son zamanlarda yer aldığı projelerden çok çalkantılı aşk hayatı ile gündeme gelen Berrak Tüzünataç sosyal medyada ilgi odağı oldu.
Güzel oyuncu Berrak Tüzünataç son yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeyi başardı.
Berrak Tüzünataç'ın sanatsal bir çalışma olduğunu söylediği üstsüz pozları sosyal medyanın konuşulanlarından oldu.
Berrak Tüzünataç'ın vücudunu yazılarla doldurduğu paylaşımları kısa sürede yayıldı.
Daha önce katıldığı bir YouTube kanalında kendisi hakkında açıklamalarda bulunan oyuncu Berrak Tüzünataç'ın sözleri ile magazin gündemine damga vurmuştu.
Berrak Tüzünataç "Saçlarımı hiç boyatmadım. Annem çok doğaldır. Bana sürekli 'saçına dokunma, kaşına dokunma' derdi." sözlerinin yanı sıra "Yüzümde hiç estetiğim yok, ama göğüslerimde var." demişti..