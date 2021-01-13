6 gündür aranıyordu Müge Anlı izleyicisinin ihbarıyla bulundu! 46 yaşındaki yüzde 80 engelli olan İzzet Döndü, geçtiğimiz Perşembe günü sabah erken saatlerde Bursa Mustafakemalpaşa'da kardeşi Meral Döndü ve annesi Mukaddes Döndü ile birlikte yaşadığı evden çıktı ve bir daha kendisinden haber alınamadı...

6 gündür aranıyordu Müge Anlı izleyicisinin ihbarıyla bulundu! | Video

5-6 KEZ KAYBOLMUŞTU

Oğlunun hayatından endişe eden Mukaddes Döndü, polis ve jandarmaya giderek oğlunun bulunması için yardım istedi. Oğlunu en son evden çıkarken gördüğünü ancak kendisine bir şey söylemeden gittiğini belirten anne Mukaddes Döndü, oğlunun daha önce 5-6 kez kaybolduğunu, şizofreni hastası olan oğlunun sol el işaret parmağını oynatamadığını söyledi.

MÜGE ANLI'DA GÖRDÜ, POLİSLERE HABER VERDİ!

Polis tarafından günlerdir her yerde aranan engelli adamı bulmak için ailesi son çare bir Müge Anlı programına katıldı. Ailenin programında gözyaşı döktüğü anlarda sevindirici haber Bursa polisinden geldi. Bursa'nın İznik ilçesinde bir antika dükkanına giren kişiyi televizyonda aranan kayıp kişiye benzeten iş yeri sahibi, İznik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine haber verdi.

KAYIP KİŞİ OLDUĞU ANLAŞILDI

Olay yerine gelen polis ekipleri yaptıkları incelemede şahsın ailesinin bildirdiği gibi sol el işaret parmağını oynatamadığını görünce aranan kayıp kişi olduğunu belirledi.

Polis ekipleri tarafından gözetim altına alınan İzzet Döndü, polis merkezine götürüldü. Kayıp oğlunun bulunduğu haberini alan Mukaddes döndü, kızıyla birlikte Bursa'ya dönmek için yola çıktı.